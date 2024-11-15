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Posted 15 ноября, 06:20

Published 15 ноября, 06:20

Modified 15 ноября, 07:07

Updated 15 ноября, 07:07

Парикмахера из Красноярска отправили в тюрьму за «вербовку террористов»

Парикмахера из Красноярска отправили в тюрьму за «вербовку террористов»

15 ноября 2024, 06:20
Фото: 1MI.
Работника парикмахерской из Красноярска признали виновным в вербовке террористов.

Как сообщает пресс-служба краевого УФСБ, мужчина склонял своих коллег и клиентов к выезду за границу. Выехав за рубеж, как заявляется, они должны были попасть в учебный центр террористов, чтобы затем совершать теракты в Сирии. Еще мужчина мог призывать финансово помогать террористам.

2-й Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). Он получил восемь лет лишения свободы, первые три года будет отбывать в тюрьме, а остальные пять — в колонии строгого режима.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Терроризм#УФСБ#Парикмахер
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