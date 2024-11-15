Парикмахера из Красноярска отправили в тюрьму за «вербовку террористов»

Как сообщает пресс-служба краевого УФСБ, мужчина склонял своих коллег и клиентов к выезду за границу. Выехав за рубеж, как заявляется, они должны были попасть в учебный центр террористов, чтобы затем совершать теракты в Сирии. Еще мужчина мог призывать финансово помогать террористам.