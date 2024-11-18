Красноярка с туристами отсудила 24 тысячи за уплывший без них теплоход

Posted 18 ноября, 07:33
Published 18 ноября, 07:33
Modified 18 ноября, 07:48
Updated 18 ноября, 07:48
Как рассказали в краевом Роспотребнадзоре, летом 2023 года красноярка вместе с сестрой и двумя племянниками из Татарстана купили билет на теплоход до Усть-Маны, но занять место на судне им не удалось.
Они встали в очередь на посадку к пристани «Торговый центр». Команда теплохода объявила, что сначала пропустят на борт пенсионеров по социальным картам, а затем заявили, что пустят 60 пассажиров, хотя вместимость судна позволяла взять 100 человек.
Посадку завершили, теплоход отчалил, а семья вместе с остальными ожидающими пассажирами осталась на берегу.
В Роспотребнадзоре сообщили, что команда судна была не вправе отказывать в перевозке при наличии свободных мест, к тому же владельцы социальных карт не имеют преимущества при посадке.
Семья подала иск о компенсации морального вреда. Суд утвердил мировое соглашение, согласно которому АО «Пассажирречтранс» выплатит каждому из истцов: красноярке, её сестре, а также двум несовершеннолетним детям — по 6 тысяч рублей.