Красноярка с туристами отсудила 24 тысячи за уплывший без них теплоход

Они встали в очередь на посадку к пристани «Торговый центр». Команда теплохода объявила, что сначала пропустят на борт пенсионеров по социальным картам, а затем заявили, что пустят 60 пассажиров, хотя вместимость судна позволяла взять 100 человек.