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Posted 22 октября, 06:52

Published 22 октября, 06:52

Modified 22 октября, 06:52

Updated 22 октября, 06:52

В Красноярске парикмахер машинкой порезал клиенту шею. Можно ли получить компенсацию?

В Красноярске парикмахер машинкой порезал клиенту шею. Можно ли получить компенсацию?

22 октября 2024, 06:52
Фото: 1MI
В краевом Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, можно ли получить компенсацию, если парикмахер поранил вас во время стрижки.

В ведомстве объяснили, что недавно к ним с жалобой обратился житель Красноярска. Мужчина рассказал, что во время стрижки парикмахер машинкой порезал ему шею.

Красноярец отметил, что заметил повреждение только дома и спросил, может ли он рассчитывать на компенсацию.

В Роспотребнадзоре заявили, что парикмахерская обязана в полном объеме возместить ущерб, причиненный клиенту во время оказания услуги.

Предъявить требования к парикмахерской можно в письменной претензии, оформленной в двух экземплярах (на экземпляре потребителя парикмахерской ставится отметка о принятии). Если вашу претензию проигнорируют, то в Роспотребнадзоре советуют обращаться в суд.

  • До этого мы рассказывали о том, что красноярца заставили заплатить в ресторане за разбитый бокал. В Роспотребнадзоре объяснили, законно ли это.
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