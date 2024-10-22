В Красноярске парикмахер машинкой порезал клиенту шею. Можно ли получить компенсацию?

Предъявить требования к парикмахерской можно в письменной претензии, оформленной в двух экземплярах (на экземпляре потребителя парикмахерской ставится отметка о принятии). Если вашу претензию проигнорируют, то в Роспотребнадзоре советуют обращаться в суд.