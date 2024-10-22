В Красноярске парикмахер машинкой порезал клиенту шею. Можно ли получить компенсацию?

Posted 22 октября, 06:52
Published 22 октября, 06:52
Modified 22 октября, 06:52
Updated 22 октября, 06:52
В ведомстве объяснили, что недавно к ним с жалобой обратился житель Красноярска. Мужчина рассказал, что во время стрижки парикмахер машинкой порезал ему шею.
Красноярец отметил, что заметил повреждение только дома и спросил, может ли он рассчитывать на компенсацию.
В Роспотребнадзоре заявили, что парикмахерская обязана в полном объеме возместить ущерб, причиненный клиенту во время оказания услуги.
Предъявить требования к парикмахерской можно в письменной претензии, оформленной в двух экземплярах (на экземпляре потребителя парикмахерской ставится отметка о принятии). Если вашу претензию проигнорируют, то в Роспотребнадзоре советуют обращаться в суд.