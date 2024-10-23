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Октябрь
Отключают воду и тепло, не вывозят мусор — как получить перерасчет? Ответ эксперта
23 октября, 10:14
В Красноярске парикмахер машинкой порезал клиенту шею. Можно ли получить компенсацию?
В краевом Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, можно ли получить компенсацию, если парикмахер поранил вас во время стрижки.
22 октября, 06:52
В Красноярске начали предлагать услугу по выгулу квадроберов
7 октября, 05:54
Сентябрь
В Красноярском крае химчистка заплатила клиентке 6 тысяч за испорченное одеяло
В Красноярском крае химчистка испортила одеяло жительницы Шушенского. В Роспотребнадзоре рассказали, как действовать в таких ситуациях.
30 сентября, 02:57
Впервые за пять месяцев продукты в Красноярском крае стали дорожать медленнее
В августе 2024 года инфляция в Красноярском крае замедлилась до 9,3%, рассказали в отделении Красноярск Центробанка. Цены стали расти медленнее впервые за последние пять месяцев.
24 сентября, 12:56
Август
В Красноярске в «Шашлыкоff» посетителям не продали блюдо из детского меню
В Красноярске в гриль-баре «Шашлыкоff» посетителям не продали блюдо из детского меню. Они пожаловались в Роспотребнадзор.
29 августа, 02:34
Что красноярцы думают о похоронах живых людей, которые проводят в России
26 августа, 12:07
Гроботерапия: в Красноярске могут начать хоронить живых. Что это и зачем?
21 августа, 12:17
Июль
Базы отдыха в окрестностях Красноярска. Куда съездить этим летом и сколько это стоит
13 июля, 03:21
Красноярск попал в топ-10 мегаполисов по пешей доступности популярных услуг
Красноярск вошел в десятку городов-миллионников по доступности самых популярных услуг среди горожан.
9 июля, 03:16
В детском центре заявили, что не выгоняли ребенка из-за дня рождения другого
В развлекательном центре Banana Park в ТРЦ «Комсомолл» заявили, что не выгоняли семью, и объяснили, почему отказались возвращать деньги.
7 июля, 06:22
Banana Park выгнал ребенка из-за дня рождения и отказался возвращать деньги родителям
Красноярец пожаловался на детский развлекательный центр Banana Park в ТРЦ «Комсомолл». Его ребенка выгнали из игровой комнаты из-за запланированного там дня рождения.
4 июля, 09:47
Красноярцы жалуются на работу «Почты России». Что с ней не так?
4 июля, 07:40
Июнь
«Люди должны выживать?»: красноярцы назвали беспределом повышение цен на услуги ЖКХ
26 июня, 05:30
Апрель
Красноярец набил тату, которая исчезла с его кожи через неделю. Деньги можно вернуть?
Красноярец пожаловался на мастера, который набил ему татуировку — рисунок исчез с кожи через неделю.
27 апреля, 01:32
Сколько стоит переехать в Москву и сложно ли это? Рассказ красноярки
23 апреля, 13:47
Март
«С таджиком не поеду». После теракта уроженцы Таджикистана столкнулись с агрессией. А что в Красноярске?
26 марта, 06:28
Рассказываем, кому в Красноярске готовы платить 200 тысяч
Аналитики опубликовали рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Красноярске в марте.
12 марта, 08:54
Февраль
Инфляция в Красноярском крае выросла до 8%. Что подорожало заметнее всего
28 февраля, 13:02
Декабрь 2023
В крае все товары подорожали на 7% с начала года. На что цены выросли сильнее всего?
21 декабря 2023, 02:55

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