Впервые за пять месяцев продукты в Красноярском крае стали дорожать медленнее

Posted 24 сентября, 12:56
Published 24 сентября, 12:56
Modified 24 сентября, 12:58
Updated 24 сентября, 12:58
Годовая инфляция в июле была 9,46%, в апреле — 8,72%. По данным ЦБ, годовой темп роста цен на продукты в августе замедлился до 9,82% — в июле он составлял 10,41%.
Цены на пельмени, сосиски, полукопченые и варено-копченые колбасы в августе выросли меньше, чем в июле. Как пояснили в ЦБ, причиной стало то, что в край стало поступать больше мяса, а местные животноводческие фермы нарастили производство. Медленнее росли цены и на свинину, курицу и яйца.
Не так быстро дорожала в августе картошка. Причина, по мнению ЦБ, в большом урожае. Еще замедлился рост цен на бананы, виноград, груши, апельсины, лимоны — объем их поставок в край вырос.
Однако услуги продолжали дорожать довольно стремительно. Инфляция по ним в августе составила 13,95%, а в апреле она была 10,79%.