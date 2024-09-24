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Posted 24 сентября, 12:56

Published 24 сентября, 12:56

Modified 24 сентября, 12:58

Updated 24 сентября, 12:58

Впервые за пять месяцев продукты в Красноярском крае стали дорожать медленнее

Впервые за пять месяцев продукты в Красноярском крае стали дорожать медленнее

24 сентября 2024, 12:56
Фото: 1MI
В августе 2024 года инфляция в Красноярском крае замедлилась до 9,3%, рассказали в отделении Красноярск Центробанка. Цены стали расти медленнее впервые за последние пять месяцев.

Годовая инфляция в июле была 9,46%, в апреле — 8,72%. По данным ЦБ, годовой темп роста цен на продукты в августе замедлился до 9,82% — в июле он составлял 10,41%.

Цены на пельмени, сосиски, полукопченые и варено-копченые колбасы в августе выросли меньше, чем в июле. Как пояснили в ЦБ, причиной стало то, что в край стало поступать больше мяса, а местные животноводческие фермы нарастили производство. Медленнее росли цены и на свинину, курицу и яйца.

Не так быстро дорожала в августе картошка. Причина, по мнению ЦБ, в большом урожае. Еще замедлился рост цен на бананы, виноград, груши, апельсины, лимоны — объем их поставок в край вырос.

Однако услуги продолжали дорожать довольно стремительно. Инфляция по ним в августе составила 13,95%, а в апреле она была 10,79%.

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