Впервые за пять месяцев продукты в Красноярском крае стали дорожать медленнее

Цены на пельмени, сосиски, полукопченые и варено-копченые колбасы в августе выросли меньше, чем в июле. Как пояснили в ЦБ, причиной стало то, что в край стало поступать больше мяса, а местные животноводческие фермы нарастили производство. Медленнее росли цены и на свинину, курицу и яйца.