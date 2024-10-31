Впервые за пять месяцев продукты в Красноярском крае стали дорожать медленнее

В августе 2024 года инфляция в Красноярском крае замедлилась до 9,3%, рассказали в отделении Красноярск Центробанка. Цены стали расти медленнее впервые за последние пять месяцев.