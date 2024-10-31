prmira.ru
ГлавноеВсе новости

ЦБ

Выбрать дату
Октябрь
В Красноярский край привезли новые пятитысячные купюры
В Красноярском крае в оборот поступили новые пятитысячные купюры.
31 октября, 08:43
ЦБ поднял ключевую ставку до 21%: почему и что это значит?
28 октября, 08:07
Финансисты предрекают рост ключевой ставки до 22%
В пятницу, 25 октября, ЦБ объявит о размере ключевой ставки на следующий месяц. Финансисты уверены в том, что ставку повысят.
24 октября, 11:31
Красноярск исчезнет с 10-рублевой купюры. Вместо него будут печатать Новосибирск
12 октября, 05:05
Красноярск появится на 10-рублевой монете
В 2026 году Банк России собирается выпустить памятную монету с изображением Красноярска в серии «Города трудовой доблести».
6 октября, 03:40
Сентябрь
Впервые за пять месяцев продукты в Красноярском крае стали дорожать медленнее
В августе 2024 года инфляция в Красноярском крае замедлилась до 9,3%, рассказали в отделении Красноярск Центробанка. Цены стали расти медленнее впервые за последние пять месяцев.
24 сентября, 12:56
Что делать, когда мошенники на вас заочно оформили кредит. Инструкция
Ежедневно сотни тысяч счетов подвергаются атакам киберпреступников, которые пытаются похитить деньги клиентов банков.
11 сентября, 08:02
Июнь
В Красноярском крае подорожали фрукты, сладости, одежда и электроника. Почему?
В Красноярском крае из-за повышенного спроса растут цены на различные группы товаров. Об этом сообщили в краевом отделении ЦБ.
27 июня, 07:07
Апрель
Как изменились цены на овощи и фрукты в Красноярском крае?
В Красноярском крае овощи и фрукты стали дорожать медленнее. Об этом рассказали в краевом отделении ЦБ.
27 апреля, 10:06
Февраль
У «Киви банка» отозвали лицензию. Пользователи не могут вывести средства
21 февраля, 08:55

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика