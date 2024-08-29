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Posted 29 августа, 02:34

Published 29 августа, 02:34

Modified 29 августа, 12:17

Updated 29 августа, 12:17

В Красноярске в «Шашлыкоff» посетителям не продали блюдо из детского меню

В Красноярске в «Шашлыкоff» посетителям не продали блюдо из детского меню

29 августа 2024, 02:34
Фото: 2gis.ru
В Красноярске в гриль-баре «Шашлыкоff» посетителям не продали блюдо из детского меню. Они пожаловались в Роспотребнадзор.

Посетители рассказали, что пришли в «Шашлыкоff», который находится на Красноярском рабочем, 199. По словам клиентов, они хотели купить блюдо из детского меню, однако им отказали.

В заведении отказ мотивировали тем, что такие блюда «согласно их политике» предназначены только для детей.

В Роспотребнадзоре отметили, что в точках общественного питания обязаны продавать блюда из меню любому клиенту.

«Меню является публичной офертой, поэтому продавец не вправе отказать посетителю в заказе блюда, при наличии возможности выполнить этот заказ».

В итоге компании «Мегаполисбар» объявлено предостережение.

«Проспект Мира» попытался связаться с представителями гриль-бара «Шашлыкоff», однако оперативно получить комментарий не удалось.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Роспотребнадзор#Услуги#Бар
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