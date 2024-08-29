В Красноярске в «Шашлыкоff» посетителям не продали блюдо из детского меню

Posted 29 августа, 02:34
Published 29 августа, 02:34
Modified 29 августа, 12:17
Updated 29 августа, 12:17
Посетители рассказали, что пришли в «Шашлыкоff», который находится на Красноярском рабочем, 199. По словам клиентов, они хотели купить блюдо из детского меню, однако им отказали.
В заведении отказ мотивировали тем, что такие блюда «согласно их политике» предназначены только для детей.
В Роспотребнадзоре отметили, что в точках общественного питания обязаны продавать блюда из меню любому клиенту.
«Меню является публичной офертой, поэтому продавец не вправе отказать посетителю в заказе блюда, при наличии возможности выполнить этот заказ».
В итоге компании «Мегаполисбар» объявлено предостережение.
«Проспект Мира» попытался связаться с представителями гриль-бара «Шашлыкоff», однако оперативно получить комментарий не удалось.