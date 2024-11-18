Норильчанка вымогала у любовника из Китая деньги за молчание об их романе

Сообщается, что 6 ноября она потребовала у Хе Бо 400 тысяч рублей. В тот момент Хе Бо решил, что больше не может терпеть вымогательства — он якобы рассказал все жене и устроил им встречу втроем в ресторане. В ходе встречи Элиза якобы повысила ставки и заявила, что беременна, и что на ребенка ей нужно 10 миллионов рублей.