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Posted 18 ноября, 12:21

Published 18 ноября, 12:21

Modified 18 ноября, 12:42

Updated 18 ноября, 12:42

Норильчанка вымогала у любовника из Китая деньги за молчание об их романе

Норильчанка вымогала у любовника из Китая деньги за молчание об их романе

18 ноября 2024, 12:21
24-летняя жительница Норильска угрожала своему возлюбленному из Китая, что расскажет об их романе его жене и требовала деньги за молчание.

Как пишет Baza, 24-летняя Элиза начала встречаться с 37-летним китайцем Хе Бо. В какой-то момент девушка начала просить у возлюбленного деньги за молчание об их романе — у гражданина Китая была жена.

Сообщается, что 6 ноября она потребовала у Хе Бо 400 тысяч рублей. В тот момент Хе Бо решил, что больше не может терпеть вымогательства — он якобы рассказал все жене и устроил им встречу втроем в ресторане. В ходе встречи Элиза якобы повысила ставки и заявила, что беременна, и что на ребенка ей нужно 10 миллионов рублей.

Позднее девушка потребовала квартиру за 12 миллионов и машину Хе Бо. В итоге китаец обратился написал на девушку заявление о вымогательстве.

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