Норильчанка вымогала у любовника из Китая деньги за молчание об их романе

Posted 18 ноября, 12:21
Published 18 ноября, 12:21
Modified 18 ноября, 12:42
Updated 18 ноября, 12:42
Как пишет Baza, 24-летняя Элиза начала встречаться с 37-летним китайцем Хе Бо. В какой-то момент девушка начала просить у возлюбленного деньги за молчание об их романе — у гражданина Китая была жена.
Сообщается, что 6 ноября она потребовала у Хе Бо 400 тысяч рублей. В тот момент Хе Бо решил, что больше не может терпеть вымогательства — он якобы рассказал все жене и устроил им встречу втроем в ресторане. В ходе встречи Элиза якобы повысила ставки и заявила, что беременна, и что на ребенка ей нужно 10 миллионов рублей.
Позднее девушка потребовала квартиру за 12 миллионов и машину Хе Бо. В итоге китаец обратился написал на девушку заявление о вымогательстве.