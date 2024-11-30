На Декабристов около набережной в Красноярске навсегда запретят остановку и парковку

Posted 30 ноября, 06:17
Published 30 ноября, 06:17
Modified 30 ноября, 06:19
Updated 30 ноября, 06:19
Ограничения введут по нечетной стороне улицы Декабристов от Бограда до Дубровинского. Там установят соответствующие дорожные знаки.
В администрации объясняют, что это необходимо для «обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улицы».
«Из-за хаотично припаркованных автомобилей там постоянно случаются дорожные конфликты, а проезжая часть часто бывает сужена», — заявляют в мэрии.
Запрет на будет постоянным. На Дубровинского под подпорной стеной работает платная парковка.