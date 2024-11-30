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Posted 30 ноября, 06:17

Published 30 ноября, 06:17

Modified 30 ноября, 06:19

Updated 30 ноября, 06:19

На Декабристов около набережной в Красноярске навсегда запретят парковаться

На Декабристов около набережной в Красноярске навсегда запретят остановку и парковку

30 ноября 2024, 06:17
Фото: Яндекс.Карты.

На Декабристов около набережной в Красноярске навсегда запретят парковаться

В Красноярске с 19 декабря на участке улицы Декабристов запретят стоянку и остановку машин, сообщили на сайте мэрии Красноярска.

Ограничения введут по нечетной стороне улицы Декабристов от Бограда до Дубровинского. Там установят соответствующие дорожные знаки.

Фото: 2gis

В администрации объясняют, что это необходимо для «обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улицы».

«Из-за хаотично припаркованных автомобилей там постоянно случаются дорожные конфликты, а проезжая часть часто бывает сужена», — заявляют в мэрии.
Фото: 2gis

Запрет на будет постоянным. На Дубровинского под подпорной стеной работает платная парковка.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Декабристов#Платная парковка#Запрет на парковку
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