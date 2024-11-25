Замглавы районной администрации Красноярска осудят за бизнес на парковках

Posted 25 ноября, 05:27
Published 25 ноября, 05:27
Modified 25 ноября, 06:36
Updated 25 ноября, 06:36
С 2017 по 2024 год, по версии следствия, чиновник был соучредителем автопарковочного бизнеса. Зная о запрете для муниципальных служащих на предпринимательство, он попросил своего приятеля стать руководителем ООО «Каскад +», а сам неформально им управлял.
Фирма работала и развивалась благодаря его покровительству — чиновник использовал служебное положение: звонил руководителям контрагентов, участвовал в благоустройстве и подбирал подходящие для парковок места. Это позволило ему заработать более 2 миллионов рублей.
Еще одно правонарушение он совершил в мае 2023 года. К чиновнику обратился знакомый с просьбой помочь избежать штрафа за неправильную парковку машины на газоне. Чиновник попросил секретаря прекратить дело и ухудшить качество фотографий с места парковки, чтобы определить нарушителя было невозможно.
Прокуратура утвердила обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Под последнее дело также попадает экс-главный специалист районной администрации.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.