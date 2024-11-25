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Posted 25 ноября, 05:27

Published 25 ноября, 05:27

Modified 25 ноября, 06:36

Updated 25 ноября, 06:36

Замглавы районной администрации Красноярска осудят за бизнес на парковках

Замглавы районной администрации Красноярска осудят за бизнес на парковках

25 ноября 2024, 05:27
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярске утвердили обвинение заместителю руководителя администрации Советского района, который сделал незаконный бизнес на автостоянках и помог знакомому отделаться от штрафа. Об этом сообщили в СК и прокуратуре.

С 2017 по 2024 год, по версии следствия, чиновник был соучредителем автопарковочного бизнеса. Зная о запрете для муниципальных служащих на предпринимательство, он попросил своего приятеля стать руководителем ООО «Каскад +», а сам неформально им управлял.

Фирма работала и развивалась благодаря его покровительству — чиновник использовал служебное положение: звонил руководителям контрагентов, участвовал в благоустройстве и подбирал подходящие для парковок места. Это позволило ему заработать более 2 миллионов рублей.

Еще одно правонарушение он совершил в мае 2023 года. К чиновнику обратился знакомый с просьбой помочь избежать штрафа за неправильную парковку машины на газоне. Чиновник попросил секретаря прекратить дело и ухудшить качество фотографий с места парковки, чтобы определить нарушителя было невозможно.

Прокуратура утвердила обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Под последнее дело также попадает экс-главный специалист районной администрации.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Прокуратура#Коррупция#Уголовное дело#Следствие
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