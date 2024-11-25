Замглавы районной администрации Красноярска осудят за бизнес на парковках

С 2017 по 2024 год, по версии следствия, чиновник был соучредителем автопарковочного бизнеса. Зная о запрете для муниципальных служащих на предпринимательство, он попросил своего приятеля стать руководителем ООО «Каскад +», а сам неформально им управлял.