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Posted 28 октября, 11:56

Published 28 октября, 11:56

Modified 28 октября, 11:59

Updated 28 октября, 11:59

Чиновнику из Октябрьского района Красноярска дали 5 лет условно по трем статьям

Чиновнику из Октябрьского района Красноярска дали 5 лет условно по трем статьям

28 октября 2024, 11:56
Фото: Прокуратура Красноярского края
Ведущему специалисту отдела недвижимости и земельных отношений администрации Октябрьского район Красноярска дали пять с половиной лет условно по трем статьям. Об этом сообщили в прокуратуре края.

В суде установили, что в августе 2022 года в районную администрацию сообщили о незаконных работах на Телевизорном. Туда отправился член административной комиссии, чтобы зафиксировать нарушение и составить протокол. Выяснилось, что несколько монтажников, нанятых строительной компанией, работают без разрешения.

Чиновник не стал разбираться в ситуации, он нашел копию паспорта непричастного к работам человека и вписал его данные в протокол об административном правонарушении.

Все вскрылось, когда мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей, и он обратился к приставам, а затем — в полицию.

Далее выяснилось, что это не единственные правонарушение чиновника. Он отвечал за демонтаж незаконно установленных гаражей и приказал рабочим сдать гаражи на металлолом. За это он получил около 35 тысяч.

Суд признал чиновника виновным в служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ), превышении должностных полномочий (пункты «в», «е» части 3 статьи 286 УК РФ), краже (пункте «в» части 2 статьи 158 УК РФ) и приговорил к пяти с половиной годам условно с испытательным сроком 4,5 года. Также в течение 2 лет он ему запретили занимать должности в органах государственной и местной власти.

  • Ранее глава Октябрьского района покинул пост «по собственному желанию». Еще уволили вице-мэра из-за «утраты доверия».
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#Владислав Савончик#Красноярск#Прокуратура#Октябрьский район#Администрация
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