Чиновнику из Октябрьского района Красноярска дали 5 лет условно по трем статьям

В суде установили, что в августе 2022 года в районную администрацию сообщили о незаконных работах на Телевизорном. Туда отправился член административной комиссии, чтобы зафиксировать нарушение и составить протокол. Выяснилось, что несколько монтажников, нанятых строительной компанией, работают без разрешения.