Чиновнику из Октябрьского района Красноярска дали 5 лет условно по трем статьям

Posted 28 октября, 11:56
Published 28 октября, 11:56
Modified 28 октября, 11:59
Updated 28 октября, 11:59
В суде установили, что в августе 2022 года в районную администрацию сообщили о незаконных работах на Телевизорном. Туда отправился член административной комиссии, чтобы зафиксировать нарушение и составить протокол. Выяснилось, что несколько монтажников, нанятых строительной компанией, работают без разрешения.
Чиновник не стал разбираться в ситуации, он нашел копию паспорта непричастного к работам человека и вписал его данные в протокол об административном правонарушении.
Все вскрылось, когда мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей, и он обратился к приставам, а затем — в полицию.
Далее выяснилось, что это не единственные правонарушение чиновника. Он отвечал за демонтаж незаконно установленных гаражей и приказал рабочим сдать гаражи на металлолом. За это он получил около 35 тысяч.
Суд признал чиновника виновным в служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ), превышении должностных полномочий (пункты «в», «е» части 3 статьи 286 УК РФ), краже (пункте «в» части 2 статьи 158 УК РФ) и приговорил к пяти с половиной годам условно с испытательным сроком 4,5 года. Также в течение 2 лет он ему запретили занимать должности в органах государственной и местной власти.