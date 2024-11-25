prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 02:10

Published 25 ноября, 02:10

Modified 25 ноября, 02:30

Updated 25 ноября, 02:30

В Красноярском крае уволили чиновника, который скрыл часть доходов от наследства

В Красноярском крае уволили чиновника, который скрыл часть доходов от наследства

25 ноября 2024, 02:10
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярском крае в Енисейском районе уволили чиновника из-за утраты доверия. Он скрыл часть доходов от наследства.

Как рассказали в прокуратуре, экс-руководитель спортивного учреждения «Водник» в прошлом году унаследовал половину квартиры в Подтесово.

В тот же год он продал свою часть наследства за 350 тысяч рублей. При этом о сделке чиновник забыл упомянуть в справке о доходах, как и о полученных соцвыплатах.

В итоге чиновника уволили из-за утраты доверия, а администрации Енисейского района внесли представление.

  • Тут мы поговорили с политологами и спросили их о том, что они думают о задержании владельца строительного холдинга «Сибиряк» и одного из богатейших жителей края Владимира Егорова.
Читайте также:
Первого вице-мэра Минусинска уволили из-за банкротстваЭкс-замминистра спорта края будут судить за махинации с «Платинум ареной»
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Красноярский край#Доходы#Прокуратура#Енисейский район#Увольнение#Чиновник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика