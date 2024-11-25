В Красноярском крае уволили чиновника, который скрыл часть доходов от наследства

Posted 25 ноября, 02:10
Published 25 ноября, 02:10
Modified 25 ноября, 02:30
Updated 25 ноября, 02:30
Как рассказали в прокуратуре, экс-руководитель спортивного учреждения «Водник» в прошлом году унаследовал половину квартиры в Подтесово.
В тот же год он продал свою часть наследства за 350 тысяч рублей. При этом о сделке чиновник забыл упомянуть в справке о доходах, как и о полученных соцвыплатах.
В итоге чиновника уволили из-за утраты доверия, а администрации Енисейского района внесли представление.