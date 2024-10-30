Элитный поселок красноярских чиновников и бизнесменов отапливали с нарушениями

Posted 30 октября, 11:03
Published 30 октября, 11:03
Modified 30 октября, 11:05
Updated 30 октября, 11:05
Во время режима НМУ природоохранная прокуратура организовала проверку со специалистами органов контроля. Рейд показал, что ООО «УК Сосны» использует котельную, которая обеспечивает теплом и горячей водой «социальные и жилые объекты, однако негативно влияет на экологию из-за множества нарушений».
«На момент проверки газоочистное оборудование не работало, а газопылевые потоки поступали через две дымовые трубы напрямую в атмосферу. Негативное воздействие на окружающую среду определили и лабораторные исследования», — сообщили в прокуратуре края.
Ведомство пообещало принять «меры реагирования» и решить вопрос «о привлечении виновных к установленной законом ответственности».