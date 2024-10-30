Элитный поселок красноярских чиновников и бизнесменов отапливали с нарушениями

Во время режима НМУ природоохранная прокуратура организовала проверку со специалистами органов контроля. Рейд показал, что ООО «УК Сосны» использует котельную, которая обеспечивает теплом и горячей водой «социальные и жилые объекты, однако негативно влияет на экологию из-за множества нарушений».