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Posted 30 октября, 11:03

Published 30 октября, 11:03

Modified 30 октября, 11:05

Updated 30 октября, 11:05

Элитный поселок красноярских чиновников и бизнесменов отапливали с нарушениями

Элитный поселок красноярских чиновников и бизнесменов отапливали с нарушениями

30 октября 2024, 11:03
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярске отапливали с нарушениями котельную в элитном поселке «Сосны», где находится резиденция губернатора края и дома бизнесменов.

Во время режима НМУ природоохранная прокуратура организовала проверку со специалистами органов контроля. Рейд показал, что ООО «УК Сосны» использует котельную, которая обеспечивает теплом и горячей водой «социальные и жилые объекты, однако негативно влияет на экологию из-за множества нарушений».

«На момент проверки газоочистное оборудование не работало, а газопылевые потоки поступали через две дымовые трубы напрямую в атмосферу. Негативное воздействие на окружающую среду определили и лабораторные исследования», — сообщили в прокуратуре края.

Ведомство пообещало принять «меры реагирования» и решить вопрос «о привлечении виновных к установленной законом ответственности».

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#Владислав Савончик#Экология#Красноярск#Отопление#Прокуратура#Чиновники#Нарушения#Бизнесмены#Элитный поселок
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