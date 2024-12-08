Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

Posted 8 декабря, 08:58
Published 8 декабря, 08:58
Modified 8 декабря, 09:31
Updated 8 декабря, 09:31
СМИ со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 пишет, что незадолго до того, как боевики захватили столицу Дамаск, самолет авиакомпании Syrian Air вылетел из столичного аэропорта. Точно неизвестно, кто был на борту, но предполагается, что это мог быть Асад.
Сообщается, что борт летел на запад, затем резко повернул и пропал с радаров. Источник говорит, что у самолета могли отключить устройства для радаров, но он считает, что борт, вероятнее всего, могли сбить.