Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

СМИ со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 пишет, что незадолго до того, как боевики захватили столицу Дамаск, самолет авиакомпании Syrian Air вылетел из столичного аэропорта. Точно неизвестно, кто был на борту, но предполагается, что это мог быть Асад.