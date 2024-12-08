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Posted 8 декабря, 08:58

Published 8 декабря, 08:58

Modified 8 декабря, 09:31

Updated 8 декабря, 09:31

Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

8 декабря 2024, 08:58
Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщают два источника Reuters.

СМИ со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 пишет, что незадолго до того, как боевики захватили столицу Дамаск, самолет авиакомпании Syrian Air вылетел из столичного аэропорта. Точно неизвестно, кто был на борту, но предполагается, что это мог быть Асад.

Сообщается, что борт летел на запад, затем резко повернул и пропал с радаров. Источник говорит, что у самолета могли отключить устройства для радаров, но он считает, что борт, вероятнее всего, могли сбить.

  • В ночь на 8 декабря исламисты и члены вооруженной оппозиции вошли в Дамаск. Сообщалось, что военные покинули штаб-квартиру министерства обороны в городе, а повстанцы захватили здание радио и телевидения. В своем заявлении боевики сказали, что 24-летний период правления Асада закончен. Они также заявили о взятии одного из крупных городов.
  • В нескольких территориях шли бои исламистов с армией. Премьер-министр заявлял о готовности сотрудничать с руководством, которое выберет народ.
  • Часть жителей Дамаска праздновали падение режима на улицах, а боевики в честь этого стреляли в воздух.
  • Столичный аэропорт закрыли, сотрудники эвакуировали.
#Происшествия#Самолет#Сирия#Боевики#Башар Асад
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