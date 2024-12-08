В Сирии боевики захватили телевидение и заявили о падении режима Асада. Главное

Сообщается, что военные покинули штаб-квартиру министерства обороны в Дамаске, а повстанцы захватили здание радио и телевидения. В своем заявлении боевики сказали, что 24-летний период правления Асада закончен. Они также заявили о взятии одного из крупных городов.