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Posted 8 декабря, 07:17

Published 8 декабря, 07:17

Modified 8 декабря, 07:35

Updated 8 декабря, 07:35

В Сирии боевики захватили телевидение и заявили о падении режима Асада. Главное

В Сирии боевики захватили телевидение и заявили о падении режима Асада. Главное

8 декабря 2024, 07:17
Сирийские боевики заявили, что захватили столицу страны Дамаск.

В ночь на 8 декабря исламисты и члены вооруженной оппозиции вошли в Дамаск. Источники Reuters и других СМИ пишут, что президент Сирии Башар Асад уехал из столицы. Его местонахождение неизвестно.

Сообщается, что военные покинули штаб-квартиру министерства обороны в Дамаске, а повстанцы захватили здание радио и телевидения. В своем заявлении боевики сказали, что 24-летний период правления Асада закончен. Они также заявили о взятии одного из крупных городов.

По данным Reuters, командование Сирии сообщило военным о завершении правления Асада. Но армия страны продолжает бои против оппозиции у нескольких городов.

Как заявил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали, он готов «сотрудничать» с любым руководством, которое выберет народ, и передать власть, сообщают СМИ.

Часть людей вышли праздновать падение режима на улицы. Боевики отмечают, стреляя в воздух. Они выпустили заключенных военных из тюрьмы.

Аэропорт Дамаска закрыли, сотрудников эвакуировали. До этого оттуда мог вылететь Башар Асад.

#Видео#Происшествия#Сирия#Дамаск#Боевики#Режим#Свержение власти#Исламисты#Башар Асад
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