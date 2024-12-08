В Сирии боевики захватили телевидение и заявили о падении режима Асада. Главное

Posted 8 декабря, 07:17
Published 8 декабря, 07:17
Modified 8 декабря, 07:35
Updated 8 декабря, 07:35
В ночь на 8 декабря исламисты и члены вооруженной оппозиции вошли в Дамаск. Источники Reuters и других СМИ пишут, что президент Сирии Башар Асад уехал из столицы. Его местонахождение неизвестно.
Сообщается, что военные покинули штаб-квартиру министерства обороны в Дамаске, а повстанцы захватили здание радио и телевидения. В своем заявлении боевики сказали, что 24-летний период правления Асада закончен. Они также заявили о взятии одного из крупных городов.
По данным Reuters, командование Сирии сообщило военным о завершении правления Асада. Но армия страны продолжает бои против оппозиции у нескольких городов.
Как заявил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали, он готов «сотрудничать» с любым руководством, которое выберет народ, и передать власть, сообщают СМИ.
Часть людей вышли праздновать падение режима на улицы. Боевики отмечают, стреляя в воздух. Они выпустили заключенных военных из тюрьмы.
Аэропорт Дамаска закрыли, сотрудников эвакуировали. До этого оттуда мог вылететь Башар Асад.