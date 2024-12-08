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Posted 8 декабря, 11:35

Published 8 декабря, 11:35

Modified 8 декабря, 12:30

Updated 8 декабря, 12:30

Президент Сирии Башар Асад ушел с поста и покинул страну. Боевики свергли режим

Президент Сирии Башар Асад ушел с поста и покинул страну. Боевики свергли режим

8 декабря 2024, 11:35
Президент Сирии Башар Асад ушел с поста, заявляет Министерство иностранных дел России.

Там заявили, что он принял решение и покинул страну.

«В результате состоявшихся переговоров Б. Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР [Сирийская Арабская Республика] он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

В МИДе добавили, что Россия в этих переговорах не участвовала. «Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет».

  • В ночь на 8 декабря исламисты и члены вооруженной оппозиции вошли в столицу Сирии Дамаск. Сообщалось, что военные покинули штаб-квартиру министерства обороны в городе, а повстанцы захватили здание радио и телевидения. В своем заявлении боевики сказали, что 24-летний период правления Асада закончен.
  • Источники сообщали, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Но позже появилась информация, что он может быть в ОАЭ. Точных данных нет.
  • В нескольких территориях шли бои исламистов с армией. Премьер-министр заявлял о готовности сотрудничать с руководством, которое выберет народ.
  • Часть жителей Дамаска праздновали падение режима на улицах, а боевики в честь этого стреляли в воздух.
  • Столичный аэропорт закрыли, сотрудники эвакуировали.
#Политика#Отставка#Власть#Сирия#Башар Асад#МИД
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