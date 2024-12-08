Президент Сирии Башар Асад ушел с поста и покинул страну. Боевики свергли режим

Posted 8 декабря, 11:35
Published 8 декабря, 11:35
Modified 8 декабря, 12:30
Updated 8 декабря, 12:30
Там заявили, что он принял решение и покинул страну.
«В результате состоявшихся переговоров Б. Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР [Сирийская Арабская Республика] он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем».
В МИДе добавили, что Россия в этих переговорах не участвовала. «Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет».