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Posted 12 декабря, 03:53

Published 12 декабря, 03:53

Modified 12 декабря, 05:37

Updated 12 декабря, 05:37

В Красноярске предложили переименовать часть улицы Горького

В Красноярске улице Горького предложили вернуть историческое название

12 декабря 2024, 03:53
Фото: 2gis.ru.

В Красноярске предложили переименовать часть улицы Горького

В Красноярске улице Горького могут вернуть историческое название. С такой инициативой выступил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

11 декабря на встрече, посвященной подготовке к празднованию 400-летия Красноярска, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон предложил вернуть части улицы Горького историческое название — Архиерейский переулок.

Планируется, что изменения коснутся только адресов административных зданий. У жилых объектов адреса останутся прежними.

«Проспекту Мира» в Красноярской епархии пояснили, что предложение переименовать улицу Горького было озвучено в преддверии 400-летнего юбилея Красноярска.

«Предлагаем вернуть историческое название на участке от семинарии на Горького, 2 до Касьяновского дома по адресу Ленина, 124.
На данный момент это просто инициатива. Все это еще будет обсуждаться».

В 1890 году после строительства архиерейского дома 2-й Садовый переулок переименовали в Архиерейский.

При советской власти специальная комиссия в 1921 году переименовала Архиерейский переулок в честь русского писателя Максима Горького. На сегодняшний день там сохранилось большое число зданий, представляющих историческую ценность.

В начале улицы по нечетной стороне расположено несколько самобытных деревянных зданий застройки рубежа XIX — ХХ веков. По чётной стороне улицы находится комплекс зданий бывшей духовной семинарии, выполненных в эклектичном старорусском стиле.

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