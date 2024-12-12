В Красноярске улице Горького предложили вернуть историческое название

Posted 12 декабря, 03:53
Published 12 декабря, 03:53
Modified 12 декабря, 05:37
Updated 12 декабря, 05:37
11 декабря на встрече, посвященной подготовке к празднованию 400-летия Красноярска, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон предложил вернуть части улицы Горького историческое название — Архиерейский переулок.
Планируется, что изменения коснутся только адресов административных зданий. У жилых объектов адреса останутся прежними.
«Проспекту Мира» в Красноярской епархии пояснили, что предложение переименовать улицу Горького было озвучено в преддверии 400-летнего юбилея Красноярска.
«Предлагаем вернуть историческое название на участке от семинарии на Горького, 2 до Касьяновского дома по адресу Ленина, 124.
На данный момент это просто инициатива. Все это еще будет обсуждаться».
В 1890 году после строительства архиерейского дома 2-й Садовый переулок переименовали в Архиерейский.
При советской власти специальная комиссия в 1921 году переименовала Архиерейский переулок в честь русского писателя Максима Горького. На сегодняшний день там сохранилось большое число зданий, представляющих историческую ценность.
В начале улицы по нечетной стороне расположено несколько самобытных деревянных зданий застройки рубежа XIX — ХХ веков. По чётной стороне улицы находится комплекс зданий бывшей духовной семинарии, выполненных в эклектичном старорусском стиле.