В Красноярске за 20 миллионов восстановят фасад «дома-убийцы» на Горького

В Красноярске выделили больше 20 миллионов рублей на ремонт фасада на Горького, 10. Фрагмент балкона именно этого здания летом упал на голову красноярской пенсионерки.