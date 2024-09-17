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Горького

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Сентябрь
В Красноярске за 20 миллионов восстановят фасад «дома-убийцы» на Горького
В Красноярске выделили больше 20 миллионов рублей на ремонт фасада на Горького, 10. Фрагмент балкона именно этого здания летом упал на голову красноярской пенсионерки.
17 сентября, 01:11
Август
На проспекте Мира провалился асфальт. Теперь там гигантская дыра
23 августа, 12:37
Рухнувший на пенсионерку фасад дома должны были отремонтировать еще 2 года назад
9 августа, 11:35
В центре Красноярска продают часть усадьбы Севастьянова за 20 миллионов
В Красноярске выставили на продажу часть объекта культурного наследия — дома усадьбы Севастьянова на улице Горького.
7 августа, 06:07
Смотрим, что сейчас с тем «домом-убийцей» в центре Красноярска
2 августа, 10:57
77-летнюю красноярку, которой кусок балкона пробил череп, выписали из больницы
77-летнюю женщину, на которую упал кусок балкона в центре Красноярска, выписали из больницы.
2 августа, 04:36
Июль
«Тяжкий вред здоровью». После падения куска балкона на 77-летнюю красноярку возбудили уголовное дело
16 июля, 03:12
В центре Красноярска женщине на голову упал кусок балкона. Ей сделали операцию
16 июля, 01:08
Июнь
В центре Красноярска на месяц сузят улицу Горького. Просят отнестись с пониманием
В центре Красноярска сузят улицу Горького из-за капитальных ремонтов тепловых камер.
1 июня, 01:29

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