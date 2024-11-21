В Красноярске выкупили старинную усадьбу Севастьянова. Там могут открыть ресторан

Posted 21 ноября, 03:46
Published 21 ноября, 03:46
Modified 21 ноября, 06:12
Updated 21 ноября, 06:12
Лот о продаже части усадьбы, расположенной на Горького, 23 — Карла Маркса, 118а, появился в августе этого года.
На аукцион выставили три помещения площадью 255, 320 и 335 квадратных метров.
Как указано на сайте «Дом.рф», в аукционе участвовали три компании. ООО «К23» предложило 20 миллионов 514 тысяч рублей, ООО «Красивый» — 32 миллиона 462 тысячи рублей, ООО ГК «Сэтиа Строй» — 32 миллиона 668 тысяч рублей.
В итоге торги выиграла последняя фирма. По данным сервиса «Чекко», основной деятельностью компании является строительство.
Владелец компании «Сэтиа Строй» Эдуард Саргсян рассказал «Проспекту Мира», что на данный момент специалисты проводят исследования здания.
«После исследований будем проектировать и реконструировать усадьбу. После этого посмотрим, что там можно будет разместить. В здании может расположиться магазин, ресторан или офисы. Я больше склоняюсь к ресторану.
Посмотрим, какую франшизу сюда можно перетянуть и запустить. Надеемся, что получится что-то интересное».
Глава компании добавил, что на восстановление культурного объекта может уйти около двух лет. Поэтому говорить о сроках открытия пока преждевременно.
Здание построили во второй половине XIX века. Существующий внешний вид дом получил при реконструкции в 1908 году. Оно носит название «Дом каменный с магазином». Раньше внутри располагались магазины и офисы.