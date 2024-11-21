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Posted 21 ноября, 03:46

Published 21 ноября, 03:46

Modified 21 ноября, 06:12

Updated 21 ноября, 06:12

В Красноярске на торгах выкупили старинную усадьбу Севастьянова

В Красноярске выкупили старинную усадьбу Севастьянова. Там могут открыть ресторан

21 ноября 2024, 03:46
Фото: земля.дом.рф.

В Красноярске на торгах выкупили старинную усадьбу Севастьянова

В Красноярске строительная компания выкупила часть объекта культурного наследия — усадьбу Севастьянова.

Лот о продаже части усадьбы, расположенной на Горького, 23 — Карла Маркса, 118а, появился в августе этого года.

На аукцион выставили три помещения площадью 255, 320 и 335 квадратных метров.

Как указано на сайте «Дом.рф», в аукционе участвовали три компании. ООО «К23» предложило 20 миллионов 514 тысяч рублей, ООО «Красивый» — 32 миллиона 462 тысячи рублей, ООО ГК «Сэтиа Строй» — 32 миллиона 668 тысяч рублей.

В итоге торги выиграла последняя фирма. По данным сервиса «Чекко», основной деятельностью компании является строительство.

Усадьба СевастьяноваУсадьба Севастьянова
Усадьба СевастьяноваУсадьба Севастьянова
Усадьба СевастьяноваУсадьба Севастьянова
Усадьба Севастьянова. Фото: земля.дом.рф

Владелец компании «Сэтиа Строй» Эдуард Саргсян рассказал «Проспекту Мира», что на данный момент специалисты проводят исследования здания.

«После исследований будем проектировать и реконструировать усадьбу. После этого посмотрим, что там можно будет разместить. В здании может расположиться магазин, ресторан или офисы. Я больше склоняюсь к ресторану.
Посмотрим, какую франшизу сюда можно перетянуть и запустить. Надеемся, что получится что-то интересное».

Глава компании добавил, что на восстановление культурного объекта может уйти около двух лет. Поэтому говорить о сроках открытия пока преждевременно.

Здание построили во второй половине XIX века. Существующий внешний вид дом получил при реконструкции в 1908 году. Оно носит название «Дом каменный с магазином». Раньше внутри располагались магазины и офисы.

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