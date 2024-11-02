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Компания

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Ноябрь
Основатель «Техномакса» рассказал о последствиях наложенных на компанию санкций
2 ноября, 11:55
Красноярская сеть «Техномакс» попала под санкции США. В списке еще несколько компаний
2 ноября, 02:02
Октябрь
В Красноярске продают офисное здание за 180 миллионов. Там есть сауна и бассейн
В Красноярске на улице Цимлянской за 180 миллионов рублей продают офисное здание, которое принадлежит золотодобывающей компании «Полюс».
26 октября, 02:10
«Откуда взялись 30 тысяч?»: красноярцы обнаружили огромные долги за электричество
23 октября, 11:51
«Русгидро» за 156 млн купит шторы и технику для переезжающих в Красноярск сотрудников
22 октября, 01:29
Прокуратура проверит продажу квартир в несуществующем «красноярском Бурдж-Халифа»
14 октября, 07:10
«Наш Бурдж-Халифа»: в Красноярске продают квартиры в несуществующем небоскребе
1 октября, 05:52
Сентябрь
Массовый психоз. Красноярцы выбрасывают пельмени после отравления многодетной семьи, продажи упали
25 сентября, 10:00
Этнодеревню в «Гремячей гриве» построит подрядчик, с которым судилась мэрия
В Красноярске нашли подрядчика, который построит этнодеревню в «Гремячей гриве». Итоги торгов опубликовали на портале госзакупок.
23 сентября, 08:10
Ozon планирует построить гигантский склад в Красноярске
В Красноярске хотят построить универсальный склад Ozon. Площадь объекта составит 104 тысячи квадратных метров.
13 сентября, 08:12
Аналитики назвали вакансии в Красноярске с зарплатой до 650 тысяч
Эксперты выяснили, какие вакансии стали самыми высокооплачиваемыми в Красноярске в августе 2024 года. Исследование провели аналитики сервиса «Авито Работа» специально для «Проспекта Мира».
6 сентября, 06:27
«Русгидро» переедет в Красноярск в 2025 году. Когда начнут работать специалисты?
4 сентября, 01:15
Август
«Русгидро» за 600 млн купит мебель в квартиры переезжающих в Красноярск сотрудников
9 августа, 12:29
В «Ростиксе» ответили на обвинения в использовании старого масла для жарки во фритюре
9 августа, 06:01
На золотодобывающем предприятии бульдозер рухнул в отвал с водой. Водитель погиб
8 августа, 07:06
«Часть предвыборной кампании». Политологи оценили предложение о переезде госкомпаний в регионы России и Красноярск
6 августа, 06:35
Июнь
В центре Красноярска за 26 миллионов продали федеральный участок со складом
В Красноярске в центре города продали участок со складом на улице Ленина, 72. Земля находится в федеральной собственности.
13 июня, 02:57
Май
У популярных марок молока нарушения. Что отвечают Семенишна, Таежный исток и другие
30 мая, 11:14
Апрель
Директора Бархатовской птицефабрики осудят за продажу яиц своей фирме по низкой цене
12 апреля, 04:18
Февраль
Сбербанк требует признать банкротом «Мясничий» из-за долга в 609 миллионов
8 февраля, 02:27

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