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Posted 14 октября, 07:10

Published 14 октября, 07:10

Modified 14 октября, 08:51

Updated 14 октября, 08:51

Прокуратура проверит продажу квартир в несуществующем «красноярском Бурдж-Халифа»

Прокуратура проверит продажу квартир в несуществующем «красноярском Бурдж-Халифа»

14 октября 2024, 07:10
Фото: onrealt.ru
Красноярской компании «Галактика» грозит штраф до 500 тысяч рублей за рекламу квартир в «небоскребе-призраке» на Затонской — разрешения на строительство высотки у застройщика нет. Об этом «ПМ» рассказали в прокуратуре.

В Красноярске некая компания «Галактика» пообещала построить 36-этажный жилой небоскреб на месте промбазы на Затонской, 18. На сайте фирмы указано, что «красноярский Бурдж-Халифа» планируют сдать в четвертом квартале 2026 года.

На сайте объявлений за квартиру-студию площадью 20 квадратных метров, которая находится на 6 этаже, застройщик просит 2 миллиона 400 тысяч рублей. Как пишет телеграм-канал «Борус. Люди», первые объявления о продаже квартир появились еще в июне. Сообщается, что с 21 июня по 28 августа в «Галактике» продали 12 квартир.

Однако в департаменте градостроительства заявили, что не выдавали разрешение на строительство небоскреба. Более того, земельный участок на Затонской, 18 не предназначен для строительства жилых домов.

14 октября «Проспекту Мира» в прокуратуре рассказали, что на сегодняшний день у них нет никаких данных о людях, которые заплатили деньги за покупку квартир в небоскребе.

«Компания „Галактика“ действительно существует. Мы нашли информацию на сайте объявлений, где они предлагают поучаствовать в долевом строительстве. Однако самих фактов покупки квартир мы не обнаружили.
Сейчас проводится проверка. Мы запросили необходимые документы, которые свидетельствовали бы о движении денежных средств на счетах „Галактики“. На этой неделе начнется проверка самой компании».

В прокуратуре сообщили, что компании «Галактика» грозит административная ответственность за нарушение законодательства о рекламе (часть 1 статья 14.3 КоАП РФ).

За размещение незаконной рекламы и призывы вкладывать деньги в долевое строительство в небоскреб-призрак фирме грозит штраф до 500 тысяч рублей.

«Если будут выявлены факты продажи квартир, то будет возбуждено уголовное дело».

Отметим, что на сайте «Галактики» до сих пор размещена реклама небоскреба-призрака. «Проспект Мира» попытался связаться с компанией, однако дозвониться по указанным на сайте застройщика номерам не удалось.

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