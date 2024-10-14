Прокуратура проверит продажу квартир в несуществующем «красноярском Бурдж-Халифа»

На сайте объявлений за квартиру-студию площадью 20 квадратных метров, которая находится на 6 этаже, застройщик просит 2 миллиона 400 тысяч рублей. Как пишет телеграм-канал «Борус. Люди», первые объявления о продаже квартир появились еще в июне. Сообщается, что с 21 июня по 28 августа в «Галактике» продали 12 квартир.