Брат жены беглого депутата Гольдмана получил условный срок

Как сообщают Sibnovosti.ru, обвиняемый Михеев открыл счета в банках, а доступ к ним передал сотрудникам УК «Голдман Групп» и другим лицам. Как считает следствие, именно через эти счета аграрий и украл у пайщиков «Агро Вклад» больше 1 млрд рублей.