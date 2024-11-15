Брат жены беглого депутата Гольдмана получил условный срок

Posted 15 ноября, 12:27
Published 15 ноября, 12:27
Modified 15 ноября, 13:05
Updated 15 ноября, 13:05
По версии краевой прокуратуры, Никита Михеев прошлым летом по просьбе зятя стал руководить ООО «Спринт», но только номинально. По факту всеми делами в компании заведовал сам Гольдман.
Как сообщают Sibnovosti.ru, обвиняемый Михеев открыл счета в банках, а доступ к ним передал сотрудникам УК «Голдман Групп» и другим лицам. Как считает следствие, именно через эти счета аграрий и украл у пайщиков «Агро Вклад» больше 1 млрд рублей.
Центральный районный суд назначил Игорю Михееву 3 года условно за незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ). Также его обязали выплатить 200 тысяч рублей штрафа. Прокурор настаивал на большем штрафе в 250 тысяч, но сумму суд снизил.
До этого Михеев находился под домашним арестом, на его имущества на 1,9 млн рублей был наложен арест.
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране и что им известно его местонахождение.
Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».