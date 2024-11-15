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Posted 15 ноября, 12:27

Published 15 ноября, 12:27

Modified 15 ноября, 13:05

Updated 15 ноября, 13:05

Брат жены беглого депутата Гольдмана получил условный срок

Брат жены беглого депутата Гольдмана получил условный срок

15 ноября 2024, 12:27
Фото: Sibnovosti.ru.
Перед судом сегодня предстал брат жены бывшего депутата Гольдмана, сбежавшего из страны. Мужчина получил условный срок за то, что открывал на себя подставные фирмы и счета по просьбе экс-агрария. Рассказываем, как прошло заседание.

По версии краевой прокуратуры, Никита Михеев прошлым летом по просьбе зятя стал руководить ООО «Спринт», но только номинально. По факту всеми делами в компании заведовал сам Гольдман.

Как сообщают Sibnovosti.ru, обвиняемый Михеев открыл счета в банках, а доступ к ним передал сотрудникам УК «Голдман Групп» и другим лицам. Как считает следствие, именно через эти счета аграрий и украл у пайщиков «Агро Вклад» больше 1 млрд рублей.

Центральный районный суд назначил Игорю Михееву 3 года условно за незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ). Также его обязали выплатить 200 тысяч рублей штрафа. Прокурор настаивал на большем штрафе в 250 тысяч, но сумму суд снизил.

До этого Михеев находился под домашним арестом, на его имущества на 1,9 млн рублей был наложен арест.

Фото: Sibnovosti.ru

Против бизнесмена Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу в ноябре.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране и что им известно его местонахождение.

Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».

Недавно глава краевой полиции Александр Речицкий на встрече с журналистами сообщал, что пока местоположение Гольдмана не установлено и их сотрудники пытались через адвокатов убедить агрария вернуться в Россию.

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