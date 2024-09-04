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Posted 4 сентября, 01:15

Published 4 сентября, 01:15

Modified 4 сентября, 01:16

Updated 4 сентября, 01:16

«Русгидро» планирует полностью переехать в Красноярск в 2025 году

«Русгидро» переедет в Красноярск в 2025 году. Когда начнут работать специалисты?

4 сентября 2024, 01:15
Фото: 2gis

«Русгидро» планирует полностью переехать в Красноярск в 2025 году

Стало известно, когда «Русгидро» полностью переедет в Красноярск. На данный момент в офисном здании компании идут ремонтные работы.

В 2022 году «дочка» федеральной компании «Русгидро» купила под штаб-квартиру здание на Театральной площади за 1,83 миллиарда рублей. Тогда же компания сообщила о переезде. Реконструкцией здания под офис «РусГидро» на Театральной площади занимается московская компания. Сдать объект планируют 22 декабря — в День энергетика.

Для специалистов компании заказали отделку квартир в ЖК «Новоостровский» за миллиард рублей.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в своих соцсетях рассказал о том, что на сегодняшний день штаб-квартира компании готова на 70%.

Планируется, что в декабре там начнут работать первые специалисты. Полностью переехать компания из Москвы в Красноярск планирует в середине следующего года.

Сообщается, что в краевом центре будут работать 1 500 сотрудников федеральной компании.

  • До этого мы рассказывали, что «Русгидро» за 23 миллиона перевезет имущество из Москвы в Красноярск.
  • Тут мы писали, что компания за 600 миллионов рублей приобретет мебель в квартиры переезжающих в Красноярск сотрудников.
  • Также мы рассказывали, что «Русгидро» потратит на переезд в Красноярск больше 16 миллиардов рублей.
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