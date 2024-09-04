«Русгидро» переедет в Красноярск в 2025 году. Когда начнут работать специалисты?

В 2022 году «дочка» федеральной компании «Русгидро» купила под штаб-квартиру здание на Театральной площади за 1,83 миллиарда рублей. Тогда же компания сообщила о переезде. Реконструкцией здания под офис «РусГидро» на Театральной площади занимается московская компания. Сдать объект планируют 22 декабря — в День энергетика.