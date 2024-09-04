«Русгидро» переедет в Красноярск в 2025 году. Когда начнут работать специалисты?

Posted 4 сентября, 01:15
Published 4 сентября, 01:15
Modified 4 сентября, 01:16
Updated 4 сентября, 01:16
В 2022 году «дочка» федеральной компании «Русгидро» купила под штаб-квартиру здание на Театральной площади за 1,83 миллиарда рублей. Тогда же компания сообщила о переезде. Реконструкцией здания под офис «РусГидро» на Театральной площади занимается московская компания. Сдать объект планируют 22 декабря — в День энергетика.
Для специалистов компании заказали отделку квартир в ЖК «Новоостровский» за миллиард рублей.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в своих соцсетях рассказал о том, что на сегодняшний день штаб-квартира компании готова на 70%.
Планируется, что в декабре там начнут работать первые специалисты. Полностью переехать компания из Москвы в Красноярск планирует в середине следующего года.
Сообщается, что в краевом центре будут работать 1 500 сотрудников федеральной компании.