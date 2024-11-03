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Михаил Котюков

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Ноябрь
Перекрытый нижний ярус Театральной площади в Красноярске могут открыть в декабре
3 ноября, 11:18
Октябрь
Краевые власти не знают, построят ли в Красноярске «Поздеев Центр» на Предмостной
30 октября, 03:40
В Красноярске все же хотят построить «Поздеев Центр» и хореографический колледж
Краевые власти все же решили построить в Красноярске «Поздеев Центр» и хореографический колледж.
29 октября, 05:39
Спустя 1,5 года в Красноярском крае появился министр здравоохранения. Кто им стал
28 октября, 03:56
Увольнение Войцеховского: будет ли уголовка и что ждет мэра? Поговорили с экспертами
25 октября, 10:03
«Не нашел оснований». Котюков не стал отправлять Логинова в отставку
10 октября, 12:57
Сентябрь
Гендиректор ТВК отреагировал на сравнение с «навозными мухами» от замгубернатора
26 сентября, 07:39
Пономаренко сравнил журналистов ТВК с «навозными мухами» за сюжет о семье губернатора
26 сентября, 05:59
В Свердловском районе построят спорткомплекс с бассейном. Когда открытие?
В Красноярске в Свердловском районе планируется построить спортивный комплекс с 25-метровым бассейном. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков.
20 сентября, 01:52
Котюков пообещал Красноярску 200 новых автобусов в 2025 году
В Красноярске в следующем году на городских дорогах появится еще 200 новых автобусов. Об этом заявил губернатор Михаил Котюков.
20 сентября, 01:28
Дороги, метро и школы: что говорил Котюков во время своей прямой линии
19 сентября, 12:16
Котюков анонсировал продолжение красноярского метро
19 сентября, 11:41
«Хвастаться нечем»: экспертов не впечатлил год работы губернатора Михаила Котюкова
12 сентября, 08:45
Агентству по туризму Красноярского края назначили нового руководителя
У агентства по туризму Красноярского края появился новый руководитель. На эту должность назначили Елену Недбайло.
12 сентября, 02:11
Ипподром отдадут под застройку, а лошадей на мясо? Рассказ коневладельца
7 сентября, 07:00
Рабочая группа по газификации Красноярского края не собиралась уже 9 месяцев. Почему?
6 сентября, 07:43
«Русгидро» переедет в Красноярск в 2025 году. Когда начнут работать специалисты?
4 сентября, 01:15
В мэрии Красноярска ответили на заявления об отставке Логинова
3 сентября, 04:04
Автообщественники поддержали отставку мэра Красноярска из-за проблем с дорогами
2 сентября, 09:49
Август
В правительстве края рассмотрят обращение Дюкова об отставке мэра Красноярска
30 августа, 11:36

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