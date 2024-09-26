Гендиректор ТВК отреагировал на сравнение с «навозными мухами» от замгубернатора

Posted 26 сентября, 07:39
Published 26 сентября, 07:39
Modified 26 сентября, 07:41
Updated 26 сентября, 07:41
На этой неделе на телеканале ТВК вышел сюжет о семье губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Журналисты усомнились в том, что глава региона перевез родных в Красноярск, несмотря на его заявления в мае 2023 года.
Правительство края в ответ на официальный запрос телеканала по этой ситуации указало, что сюжет вышел до получения информации от управления пресс-службы, поэтому «актуальность подготовки и направление ответа считаются утраченными».
Позднее вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко сравнил журналистов ТВК с «навозными мухами, которые привлекают внимание аудитории, ковыряясь в известной субстанции».
На эти слова в соцсетях отреагировал гендиректор ТВК Вадим Востров. Медиаменеджер считает, что информация о месте проживания семьи губернатора является общественно-значимой, тем более сам Котюков публично говорил о планах перевезти родных в Красноярск.
Востров отметил, что нет никаких объективных свидетельств о том, что семья губернатора находится в Красноярске, чему и был посвящен сюжет.
«Уже многие обратили внимание на фразу Сергея Александровича [Пономаренко] „отчитываться перед вами никто не будет“. Перед кем, нами? Нет никаких нас. Есть наши зрители и жители Красноярского края.
Это официальная позиция краевой власти, согласованная с администрацией президента? Максимальная открытость и транспарентность?»
Также гендиректор ТВК вспомнил предвыборный слоган Михаила Котюкова «работаем по-новому, работаем для людей» и сообщил, что телеканал направил повторный запрос в правительство Красноярского края.