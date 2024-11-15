Купивший цеха «Красхлеба» застройщик требует с руководства завода больше 6 миллионов

Posted 15 ноября, 00:00
Published 15 ноября, 00:00
Modified 15 ноября, 04:40
Updated 15 ноября, 04:40
В феврале этого года территорию завода «Красноярский хлеб» на Красрабе выставили на продажу вместе с проектом застройки. Речь идет об участке площадью 1,6 га, который расположен на Красноярском рабочем, 30. Стоимость участка — 280 миллионов рублей.
В объявлении было указано, что территорию можно использовать для строительства ЖК, торговых объектов и т. д. Однако на данный момент указано, что объявление сняли с публикации (это происходит в том числе когда нашёлся покупатель).
На этой неделе представители «Красноярского хлеба» сообщили, что якобы собственник помещений завода на Красноярском рабочем, 30 — строительная компания «ЭкономЖилСтрой» — несколько недель не подпускает сотрудников предприятия к рабочим местам.
Руководство компании отмечает, что ООО «Глютен» [арендаторы цехов и владельцы бренда «Красхлеб»] заключили с «ЭкономЖилСтрой» договор аренды до 31 октября 2024 года. Однако, как утверждают представители «Красноярского хлеба», собственник помещений якобы уже в начале сентября расторг договор в одностороннем порядке.
По словам представителей завода, «ЭкономЖилСтрой» планирует снести производственные помещения и построить на их месте жилой комплекс.
Как рассказали «ПМ» в строительной компании, в марте этого года они приобрели все имущество, которое расположено по адресу Красноярский рабочий, 30.
«25 апреля „ЭкономЖилСтрой“ и ООО „Глютен“ заключили договор аренды до 31 октября 2024 года без возможности пролонгации. За этот период компания „Глютен“ должна была решить вопрос по переносу производства хлебобулочных изделий на другую производственную площадку.
„ЭкономЖилСтрой“, как собственник, заключил договоры на обеспечение объекта коммунальными ресурсами и оплачивал счета.
Согласно условиям договора аренды, ООО „Глютен“ был обязан возмещать расходы за потребление коммунальных ресурсов. Однако компания на протяжении действия договора существенно нарушала условия».
По словам руководства компании, на сегодняшний день ООО «Глютен» должен «ЭкономЖилСтрой» больше 6 миллионов рублей, из них 3,8 миллиона рублей за коммунальные услуги.
Собственник утверждает, что из-за существенных нарушений условий аренды за 30 календарных дней уведомили ООО «Глютен» об одностороннем расторжении договора с 8 сентября этого года. При этом по просьбе краевого министерства сельского хозяйства, заявляют в компании, они дали «Красноярскому хлебу» свободно использовать производственные помещения до 31 октября.
«"ЭкономЖилСтрой» предложил ООО «Глютен» вывезти свое имущество, однако компания до сих пор ничего не ответила и не вывезла.
Сейчас арбитражный суд Красноярского края рассматривает дело по иску «ЭкономЖилСтрой» к ООО «Глютен» о взыскании задолженности за аренду и потребленные коммунальные ресурсы».
Кроме того, «ПМ» спросил у строительной компании о планах по строительству жилого комплекса на месте хлебозавода. Однако на этот вопрос в «ЭкономЖилСтрой» ничего не ответили.
В конце октября жители Красноярска заметили об исчезновении продукции «Красноярского хлеба» с прилавков. Представители сетей «Красный Яр» и «Командор» в разговоре с «ПМ» в разговоре с «ПМ» уточнили, что производитель что «Красноярский хлеб» прекратил отгрузки без объяснения причин. «ПМ» в прокуратуре сообщили, что фактически вся деятельность «Красноярского хлеба» сейчас приостановлена.
В октябре против директора «Красноярского хлеба» (ООО «Глютен») завели уголовное дело. Его подозревают в невыплате заработной платы на протяжении более двух месяцев. По данным ведомства, он не доплатил 13 млн более чем 150 сотрудникам.
В ноябре против руководства «Красноярского хлеба» завели ещё одно уголовное дело — о незаконном обороте денежных средств. По версии следствия, после ареста счетов ООО «Глютен» в апреле–июне 2024 года за неуплату налогов, руководство подделало удостоверения комиссии по трудовым спорам, в которых указало несуществующую задолженность по оплате труда в размере 16 миллионов рублей. После этого деньги обналичили и потратили на личные цели, а не на зарплату сотрудникам.