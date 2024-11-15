Купивший цеха «Красхлеба» застройщик требует с руководства завода больше 6 миллионов

В ноябре против руководства «Красноярского хлеба» завели ещё одно уголовное дело — о незаконном обороте денежных средств. По версии следствия, после ареста счетов ООО «Глютен» в апреле–июне 2024 года за неуплату налогов, руководство подделало удостоверения комиссии по трудовым спорам, в которых указало несуществующую задолженность по оплате труда в размере 16 миллионов рублей. После этого деньги обналичили и потратили на личные цели, а не на зарплату сотрудникам.