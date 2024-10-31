prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Название

Выбрать дату
Октябрь
Красноярский мясной завод заплатит московской фирме 1,5 млн из-за названия шпикачек
Красноярская мясная компания «Расколбас» выплатит 1,5 млн рублей московской фирме «Микояновский мясокомбинат».
31 октября, 12:51
Июль
Московская компания хочет засудить норильский мясокомбинат из-за названия шпикачек
Московская компания «Микояновский комбинат» потребовала с норильского мясокомбината 5 миллионов рублей из-за названия шпикачек.
10 июля, 02:59
Июнь
Магазины «Леруа Мерлен» переименуют
Сеть магазинов «Леруа Мерлен» объявила о смене названия в России. Теперь она будет называться «Лема́на ПРО».
18 июня, 08:20
Март
Красноярскому отряду «Поиск пропавших детей» официально дали имя Оксаны Василишиной
Красноярской организации «Поиск пропавших детей» официально присвоили имя бывшего руководителя Оксаны Василишиной.
7 марта, 04:24
Январь
Верховный суд обязал «Ёбидоёби» сменить название. Компания не собирается это делать
23 января, 10:35
Ноябрь 2023
Сеть «Ёбидоёби» подала жалобу в Верховный суд, чтобы сохранить название
23 ноября 2023, 04:01
Рассказываем о самых необычных топонимах Красноярского края
В Красноярском крае всего 1715 наименований населенных пунктов. О самых необычных рассказали в Росреестре.
6 ноября 2023, 08:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика