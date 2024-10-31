Красноярский мясной завод заплатит московской фирме 1,5 млн из-за названия шпикачек

Posted 31 октября, 12:51
Published 31 октября, 12:51
Modified 31 октября, 21:25
Updated 31 октября, 21:25
«Микояновский мясокомбинат» подал в суд на красноярскую компанию из-за названия шпикачек «Москворецкие». Фирма утверждала, что оно похоже на их продукцию — «Москворецкая» и потребовала от красноярского завода пять миллионов рублей.
В итоге, как сообщил Арбитражный суд края, стороны пришли к мировому соглашению — «Расколбас» выплатит только 1,5 миллиона.
«Микояновский мясокомбинат» сейчас судится с другой фирмой в крае — с мясокомбинатом «Норильский». Причина — название тех же шпикачек. С комбината требуют 5 миллионов рублей.
Ранее «Микояновский комбинат» подал в суд на ужурское сельхозпредприятие «Солгон» депутата заксобрания Бориса Мельниченко — также из-за названия сосисок. Иск удовлетворили, а «Солгон» обязали выплатить истцу 12,5 миллиона рублей.