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Posted 31 октября, 12:51

Published 31 октября, 12:51

Modified 31 октября, 21:25

Updated 31 октября, 21:25

Красноярский мясной завод заплатит московской фирме 1,5 млн из-за названия шпикачек

Красноярский мясной завод заплатит московской фирме 1,5 млн из-за названия шпикачек

31 октября 2024, 12:51
Фото: ООО «Микояновский мясокомбинат»..
Красноярская мясная компания «Расколбас» выплатит 1,5 млн рублей московской фирме «Микояновский мясокомбинат».

«Микояновский мясокомбинат» подал в суд на красноярскую компанию из-за названия шпикачек «Москворецкие». Фирма утверждала, что оно похоже на их продукцию — «Москворецкая» и потребовала от красноярского завода пять миллионов рублей.

В итоге, как сообщил Арбитражный суд края, стороны пришли к мировому соглашению — «Расколбас» выплатит только 1,5 миллиона.

  • «Микояновский мясокомбинат» сейчас судится с другой фирмой в крае — с мясокомбинатом «Норильский». Причина — название тех же шпикачек. С комбината требуют 5 миллионов рублей.

  • Ранее «Микояновский комбинат» подал в суд на ужурское сельхозпредприятие «Солгон» депутата заксобрания Бориса Мельниченко — также из-за названия сосисок. Иск удовлетворили, а «Солгон» обязали выплатить истцу 12,5 миллиона рублей.

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