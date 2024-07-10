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Posted 10 июля, 02:59

Published 10 июля, 02:59

Modified 31 октября, 12:03

Updated 31 октября, 12:03

Московская компания хочет засудить норильский мясокомбинат из-за названия шпикачек

10 июля 2024, 02:59
Московская компания «Микояновский комбинат» потребовала с норильского мясокомбината 5 миллионов рублей из-за названия шпикачек.

Как рассказали в Арбитражном суде края, к ним поступил иск от «Микояновского комбината». В нем сказано, что товарный знак «Москворецкая» принадлежит компании как правообладателю и распространяется на сосиски, сардельки, колбасные и мясные изделия.

Московская компания считает, что мясокомбинат «Норильский» в ноябре 2022 года продавала покупателям шпикачки «Москворецкие», и это был контрафакт. В качестве доказательств истец предоставил ссылку на сайт ответчика и отзывы потребителей шпикачек.

В течение 5 рабочих дней в суде примут или отклонят заявление.

  • Ранее «Микояновский комбинат» подал в суд на ужурское сельхозпредприятие «Солгон» депутата заксобрания Бориса Мельниченко — также из-за названия сосисок.
  • Иск удовлетворили, а «Солгон» обязали выплатить истцу 12,5 миллиона рублей.
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