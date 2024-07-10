Московская компания хочет засудить норильский мясокомбинат из-за названия шпикачек

Posted 10 июля, 02:59
Published 10 июля, 02:59
Modified 31 октября, 12:03
Updated 31 октября, 12:03
Как рассказали в Арбитражном суде края, к ним поступил иск от «Микояновского комбината». В нем сказано, что товарный знак «Москворецкая» принадлежит компании как правообладателю и распространяется на сосиски, сардельки, колбасные и мясные изделия.
Московская компания считает, что мясокомбинат «Норильский» в ноябре 2022 года продавала покупателям шпикачки «Москворецкие», и это был контрафакт. В качестве доказательств истец предоставил ссылку на сайт ответчика и отзывы потребителей шпикачек.
В течение 5 рабочих дней в суде примут или отклонят заявление.