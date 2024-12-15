В Красноярске нашли труп, от которого почти ничего не осталось

Posted 15 декабря, 07:10
Published 15 декабря, 07:10
Modified 15 декабря, 07:12
Updated 15 декабря, 07:12
Местные жители обнаружили останки утром недалеко от дома №21 на улице Петра Подзолкова. Об этом пишет Ngs24.ru.
В полиции сказали журналистам, что от тела мало что осталось. Документов рядом не было. Пока предполагается, что человек скончался давно, точный период пока неизвестен.
В полиции добавили «Проспекту Мира», что сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства и устанавливают личность погибшего. Предварительно, признаков криминальной смерти нет. Проводится проверка.