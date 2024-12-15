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Posted 15 декабря, 07:10

Published 15 декабря, 07:10

Modified 15 декабря, 07:12

Updated 15 декабря, 07:12

В Красноярске нашли труп, от которого почти ничего не осталось

В Красноярске нашли труп, от которого почти ничего не осталось

15 декабря 2024, 07:10
Фото: Ngs24.ru.
В Красноярске на пустыре нашли тело человека.

Местные жители обнаружили останки утром недалеко от дома №21 на улице Петра Подзолкова. Об этом пишет Ngs24.ru.

В полиции сказали журналистам, что от тела мало что осталось. Документов рядом не было. Пока предполагается, что человек скончался давно, точный период пока неизвестен.

В полиции добавили «Проспекту Мира», что сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства и устанавливают личность погибшего. Предварительно, признаков криминальной смерти нет. Проводится проверка.

#Город#Общество#Происшествия#Полиция#Смерть#МВД
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