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Posted 16 декабря, 12:57

Published 16 декабря, 12:57

Modified 16 декабря, 12:59

Updated 16 декабря, 12:59

В Красноярске продают почти 30-летний недострой на берегу Качи за 70 млн

В Красноярске продают почти 30-летний недострой на берегу Качи за 70 млн

16 декабря 2024, 12:57
Фото: Авито.
В Красноярске на продажу выставили недострой на улице Северо-Енисейской. Его начали строить еще в 1996 году.

Объявление появилось на сайте «Авито». Здание площадью 1280 квадратных метров продают за 70 миллионов рублей.

Как сообщает продавец, изначально здание возводили под магазин автозапчастей. Сейчас у строения закрыт тепловой контур — есть окна и двери, завершена крыша. Еще у собственников заключен договор на электроэнергию 150 кВТ и есть точка подвоза воды.

Разрешение на строительство здания мэрия выдала ещё в 1996 году, но работы так и не завершили — разрешение действует до 14 марта 2025 года. Сейчас, по информации с сайта мэрии, недострой принадлежит компании «НСГ — Росэнерго».

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Недострой#Продажа#Северо-Енисейская#Здание
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