В Красноярске продают почти 30-летний недострой на берегу Качи за 70 млн

Posted 16 декабря, 12:57
Published 16 декабря, 12:57
Modified 16 декабря, 12:59
Updated 16 декабря, 12:59
Объявление появилось на сайте «Авито». Здание площадью 1280 квадратных метров продают за 70 миллионов рублей.
Как сообщает продавец, изначально здание возводили под магазин автозапчастей. Сейчас у строения закрыт тепловой контур — есть окна и двери, завершена крыша. Еще у собственников заключен договор на электроэнергию 150 кВТ и есть точка подвоза воды.
Разрешение на строительство здания мэрия выдала ещё в 1996 году, но работы так и не завершили — разрешение действует до 14 марта 2025 года. Сейчас, по информации с сайта мэрии, недострой принадлежит компании «НСГ — Росэнерго».