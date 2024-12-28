Заморозка похищенных средств без суда: почему Центробанк не согласен с МВД

В новом законопроекте речь идет о добавлении в Уголовно-процессуальный кодекс статьи 115.2. Она позволит следователям и дознавателям (с разрешения их начальства) без судебного решения обращаться в банки с просьбой заблокировать операции на счетах людей, подозреваемых в преступлениях. Это касается как обычных банковских счетов, так и электронных денег, если будет достаточно оснований предполагать, что они использовались для незаконных действий.