Заморозка похищенных средств без суда: почему Центробанк не согласен с МВД

Posted 28 декабря, 12:55
Published 28 декабря, 12:55
Modified 28 декабря, 12:57
Updated 28 декабря, 12:57
В СМИ все чаще мелькают новости об очередных жертвах киберпреступников. При этом сами мошенники чаще всего остаются ненайденными. О низком проценте раскрываемости дел говорят и эксперты, например, депутат Госдумы Антон Немкин.
«Сейчас раскрываемость киберпреступлений оценивается на уровне 25%. Многие IT-преступники практически неуловимы, поскольку работают очень оперативно», — пояснил он.
Полиция расследует киберпреступления, задействуя изменения в законодательстве и повышая компетентность своих сотрудников в сфере кибербезопасности. В целом за сохранность личных данных граждан отвечают операторы связи, банки и интернет-провайдеры. МВД Российской Федерации подключается только по факту совершившегося преступления. Чтобы активнее противодействовать мошенникам, МВД, финансовые учреждения и операторы связи стараются работать сообща.
В МВД существуют специальные подразделения по борьбе с киберпреступностью, сотрудники которых проходят обучение в ведомственных и сторонних учебных заведениях.
Почти тысяча курсантов и слушателей обучаются по программам компьютерной и информационной безопасности. Действующие сотрудники центрального аппарата и территориальных органов проходят курсы повышения квалификации. Однако даже этих мер по-прежнему недостаточно: мошенники изобретают новые способы похищения средств, и МВД вынуждено запрашивать информацию о клиентах у банков. Финансовые организации реагируют на запросы медленно, что играет на руку преступникам. Поэтому министерство вновь предлагает внести изменения в законодательство.
В новом законопроекте речь идет о добавлении в Уголовно-процессуальный кодекс статьи 115.2. Она позволит следователям и дознавателям (с разрешения их начальства) без судебного решения обращаться в банки с просьбой заблокировать операции на счетах людей, подозреваемых в преступлениях. Это касается как обычных банковских счетов, так и электронных денег, если будет достаточно оснований предполагать, что они использовались для незаконных действий.
Кроме того, планируется внести изменения в закон, регулирующий деятельность банков, чтобы следователи и дознаватели могли получать информацию об их клиентах без необходимости судебного разрешения. Ранее такую информацию могли получить только Центробанк и Агентство по страхованию вкладов.
Если будут заблокированы счета, их держатели не смогут использовать свои деньги, снимать наличные или закрывать счета на другое имя. Блокировка будет действовать до десяти дней, чтобы у следователей было достаточно времени для проверки счетов на предмет связи с преступной деятельностью.
Для осуществления блокировки сотрудник МВД, ведущий расследование, должен уведомить банк, который в течение 24 часов обязан ответить на запрос. Даже если у уполномоченного лица нет точной информации о счете, он может указать другие данные, такие как номер телефона или договора, чтобы идентифицировать клиента.
Также право отправлять запросы в банки получат начальники следственных органов и другие уполномоченные лица, а срок обработки таких запросов составит три дня.
Если в течение десяти дней следователь найдет основания, деньги могут быть арестованы по решению суда. Если оснований не будет, блокировка должна быть снята.
Банк России в общих чертах поддержал инициативу разработки новых мер для противодействия кибермошенничеству и предотвращения хищения денег со счетов клиентов. Однако, по мнению Центробанка, нужно ограничить перечень уголовных дел, для возбуждения которых кредитные организации будут давать информацию без решения суда. Предлагается внести в список всего пять статей Уголовного кодекса, в которых речь идет о махинациях с денежными средствами.
Обычно по этим статьям заводятся уголовные дела о дистанционном мошенничестве, когда злоумышленники крадут деньги клиентов, используя их персональные данные и информацию о банковских картах. В таких ситуациях крайне важно быстро приостановить операции по счетам и обеспечить защиту банковской тайны.
Представители Центрального банка полагают, что расширить доступ к информации и дать возможность приостанавливать операции стоит только российским дознавателям.
ЦБ подкрепляет свои доводы против инициативы МВД еще одним весомым аргументом: упрощение доступа к банковской тайне ограничивает права клиентов на полноценное использование банковских услуг и возможность распоряжаться собственными деньгами.
Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура не согласны с возражениями Банка России. Представители силовых структур обосновали свою точку зрения тем, что проблематика с хищениями со счетов очень обширна, включая случаи с подставными лицами (дропами). В сфере азартных игр и наркобизнеса активно используются фиктивные счета, которые открываются с целью получения выгоды. Это создает необходимость максимально оперативно принимать решение об их блокировке.
Вот почему МВД считает ограничение списка преступлений, предложенное Банком России, неэффективным в борьбе с преступной деятельностью.
Поддержку проекту в его нынешнем виде выразили ряд министерств и других важных государственных ведомств от ФСБ до Минцифры.
В прессе уже успело появиться большое количество аргументов «за» и «против» введения законопроекта о замораживании мошеннических счетов. Так, управляющий партнер юридической компании «Альтависта» Владимир Воронин полагает, что Центробанк прав и не следует давать МВД полномочия, которые могут стать рычагом воздействия на предпринимателей.
«Предприниматель, обжалуя незаконный арест счетов, не сможет нести свои финансовые, в том числе срочные, обязательства и т. д., поэтому инициативу ЦБ о возможности применения таких процессуальных мер только по отдельным категориям преступлений, считаю правильной», — сказал эксперт.
Однако не все разделяют это мнение. Заведующий кафедрой экономической безопасности и управления рисками в Финансовом университете при правительстве РФ Игорь Лебедев полагает, что она не помешает, а напротив, поможет предпринимателям.
«Для бизнеса введение подобного инструмента также может стать спасительным. Кибермошенники все чаще атакуют компании, используя подделанные документы, взломанные счета и сложные схемы перехвата платежей. Возможность быстрого реагирования со стороны правоохранительных органов — временной заморозки подозрительных счетов — поможет предотвратить дальнейший отток средств, сохранить активы и репутацию предприятия», — полагает специалист.
Все же на сегодняшний день у большинства лиц, знакомых с инициативой МВД, сохраняется скептическое отношение к изменениям в законодательстве. Специалисты опасаются злоупотреблений со стороны отдельных сотрудников полиции.
«Такого рода блокировка и вмешательство может привести к злоупотреблению со стороны правоохранительных органов страны, какого-то работника», — считает эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов.
Не исключено, что коррективы, на которых настаивает Центробанк, со временем могут быть внесены в проект во втором чтении.