4 военных из Красноярского края освободили из украинского плена

Posted 31 декабря, 07:05
Published 31 декабря, 07:05
Modified 31 декабря, 07:05
Updated 31 декабря, 07:05
Вечером 30 декабря депутат Госдумы Юрий Швыткин сообщил, что четырех жителей Красноярского края, которые участвуют в СВО, освободили из украинского плена.
Накануне стало известно, что в результате переговоров из плена вернули 150 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне передали 150 военнопленных.
В Минобороны сообщили, что на данный момент российские военнослужащие находятся на лечении в Беларуси.