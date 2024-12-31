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Posted 31 декабря, 07:05

Published 31 декабря, 07:05

Modified 31 декабря, 07:05

Updated 31 декабря, 07:05

4 военных из Красноярского края освободили из украинского плена

4 военных из Красноярского края освободили из украинского плена

31 декабря 2024, 07:05
Фото: 1MI.
4 участников СВО из Красноярского края освободили из украинского плена.

Вечером 30 декабря депутат Госдумы Юрий Швыткин сообщил, что четырех жителей Красноярского края, которые участвуют в СВО, освободили из украинского плена.

Накануне стало известно, что в результате переговоров из плена вернули 150 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне передали 150 военнопленных.

В Минобороны сообщили, что на данный момент российские военнослужащие находятся на лечении в Беларуси.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Военнопленные#Украина#Военнослужащие#Красноярский край#Россия#СВО
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