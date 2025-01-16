В Красноярском крае пропавшего 9-летнего мальчика нашли мертвым в сугробе

Posted 16 января, 01:07
Published 16 января, 01:07
Modified 16 января, 06:36
Updated 16 января, 06:36
Накануне днем, 15 января, 9-летний мальчик из деревни Росинка ушел кататься на горке и не вернулся домой. В ходе поисков ребенка нашли мертвым.
По данным СК, мальчик вместе с друзьями прыгал со снежной возвышенности в овраг. В какой-то момент корка снега обрушилась, после чего двое детей начали падать в овраг глубиной около 10 метров.
«Один мальчик сразу выбрался, так как зацепился за ветки, а второй оказался под толстым слоем снега, его откапывали лопатами».
В Следкоме отметили, что друзья погибшего испугались и не сразу рассказали о случившемся. В итоге ребенка начали искать только спустя два часа после произошедшего.
Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.