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Posted 16 января, 01:07

Published 16 января, 01:07

Modified 16 января, 06:36

Updated 16 января, 06:36

В Красноярском крае пропавшего 9-летнего мальчика нашли мертвым в сугробе

В Красноярском крае пропавшего 9-летнего мальчика нашли мертвым в сугробе

16 января 2025, 01:07
Фото: t.me/mvd_24.
В Шарыповском районе нашли тело пропавшего мальчика. Он упал в овраг со снегом и задохнулся.

Накануне днем, 15 января, 9-летний мальчик из деревни Росинка ушел кататься на горке и не вернулся домой. В ходе поисков ребенка нашли мертвым.

По данным СК, мальчик вместе с друзьями прыгал со снежной возвышенности в овраг. В какой-то момент корка снега обрушилась, после чего двое детей начали падать в овраг глубиной около 10 метров.

Фото: t.me/krksledkom
«Один мальчик сразу выбрался, так как зацепился за ветки, а второй оказался под толстым слоем снега, его откапывали лопатами».

В Следкоме отметили, что друзья погибшего испугались и не сразу рассказали о случившемся. В итоге ребенка начали искать только спустя два часа после произошедшего.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Красноярский край#СК#Шарыповский район#Ребенок#Погибший
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