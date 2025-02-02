prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля, 16:04

Published 2 февраля, 16:04

Modified 2 февраля, 16:09

Updated 2 февраля, 16:09

Отец пяти погибших детей из Красной Сопки рассказал о новой трагедии

Отец пяти погибших детей из Красной Сопки рассказал о новой трагедии

2 февраля 2025, 16:04
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Отравление семьи
Отец погибшего младенца из Красной Сопки рассказал, что происходило до трагедии.

Дмитрий сообщил «МК в Красноярске», что трехмесячный ребенок всегда хорошо ел, так было и в этот раз. После того, как мальчика покормили грудным молоком, он уснул, а рядом легли родители.

«Проснулись, видим, что его вырвало», — сказал Дмитрий и добавил, что ребенок в этот момент не подавал признаков жизни. Что стало точной причиной смерти, мужчина не знает и ждет экспертизу.

Как сообщали в СК, вечером 1 февраля мать уложила младенца спать в детскую кроватку. Проснувшись ночью, женщина обнаружила сына без признаков жизни. Предварительно, он мог задохнуться рвотными массами. Сейчас следователи выясняют, что случилось.

В прокуратуре добавляли, что насильственных следов на месте не обнаружили. Точную причину смерти установит экспертиза. Ведомство тоже проводит проверку.

Сообщалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него диагностировано не было. По словам матери, ее привычный рацион не менялся.

В краевом СК уточняли «Проспекту Мира», что семья продолжила жить в том же доме, где ранее погибли их четверо детей после отравления дихлофосом. Родители сделали ремонт и жили там с новорожденным сыном.

Глава Красносопкинского сельсовета Олег Пономарев рассказал, что супруги «всё вычистили, мебель новая». По его словам, он, другие чиновники и медики постоянно навещали семью, «всё было в порядке, ничто не предвещало [новой трагедии]».

Может быть возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

  • В сентябре 2024 года в этой же семье погибли четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет.
  • Экспертиза показала, что дети погибли из-за отравления дихлофосом. Беременная мать и отец лежали в больнице, но выжили. В ноябре у них родился пятый ребенок.
  • В декабре отцу предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности из-за неправильного использования отравы для насекомых.
#Общество#Происшествия#Смерть#Прокуратура#СК#Отравление семьи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика