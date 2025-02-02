Отец пяти погибших детей из Красной Сопки рассказал о новой трагедии

Posted 2 февраля, 16:04
Published 2 февраля, 16:04
Modified 2 февраля, 16:09
Updated 2 февраля, 16:09
Дмитрий сообщил «МК в Красноярске», что трехмесячный ребенок всегда хорошо ел, так было и в этот раз. После того, как мальчика покормили грудным молоком, он уснул, а рядом легли родители.
«Проснулись, видим, что его вырвало», — сказал Дмитрий и добавил, что ребенок в этот момент не подавал признаков жизни. Что стало точной причиной смерти, мужчина не знает и ждет экспертизу.
Как сообщали в СК, вечером 1 февраля мать уложила младенца спать в детскую кроватку. Проснувшись ночью, женщина обнаружила сына без признаков жизни. Предварительно, он мог задохнуться рвотными массами. Сейчас следователи выясняют, что случилось.
В прокуратуре добавляли, что насильственных следов на месте не обнаружили. Точную причину смерти установит экспертиза. Ведомство тоже проводит проверку.
Сообщалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него диагностировано не было. По словам матери, ее привычный рацион не менялся.
В краевом СК уточняли «Проспекту Мира», что семья продолжила жить в том же доме, где ранее погибли их четверо детей после отравления дихлофосом. Родители сделали ремонт и жили там с новорожденным сыном.
Глава Красносопкинского сельсовета Олег Пономарев рассказал, что супруги «всё вычистили, мебель новая». По его словам, он, другие чиновники и медики постоянно навещали семью, «всё было в порядке, ничто не предвещало [новой трагедии]».
Может быть возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.