На заправках КНП подешевел бензин

Posted 14 февраля, 08:25
Published 14 февраля, 08:25
Modified 14 февраля, 08:27
Updated 14 февраля, 08:27
Сейчас АИ-92 стоит 53 рубля 50 копеек, АИ-95 — 57рублей 50 копеек, АИ-98 — 82 рублей 50 копеек. Представитель КНП сказал «ПМ», что цены в этом году снижают в пятый раз:
«По сравнению с декабрем стоимость бензина марки АИ-98 снизилась на 2,3 рубля, на АИ-95 на 1,9 рубля, 92-й бензин стал дешевле на 40 копеек. Сеть АЗС „Красноярскнефтепродукт“ постоянно следует за изменением закупочных цен. В случае снижения цен на бирже КНП неукоснительно следует интересам потребителей и снижает стоимость нефтепродуктов, что и происходит в настоящее время».
Ранее ряд АЗС в городе повысили цены на топливо. В начале февраля стоимость бензина выросла на заправках «Газпромнефти», «Роснефти» и «25 часов».