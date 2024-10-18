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Где можно отдохнуть на Новый год в России и за границей? Изучаем направления и цены
18 октября, 10:20
Пропавшего на Алтае красноярского альпиниста нашли мертвым. Родные винят МЧС
20 августа, 11:49
Где красноярцам успеть отдохнуть до конца лета? Изучаем направления и цены
1 августа, 10:54
Красноярский альпинист сорвался с высоты и упал в ущелье на Алтае
Альпинист из Красноярска сорвался с высоты трех тысяч метров и упал в ущелье на Алтае.
24 июля, 02:58
Куда можно недорого полететь на майские праздники из Красноярска
22 апреля, 09:33
В Красноярске начали продавать черемшу
В разных районах Красноярска начали продавать черемшу. Корреспондент «Проспекта Мира» заметил прилавки с зеленью на Диктатуры Пролетариата.
17 марта, 12:19
2023
На Алтае разбился вертолет — погибла красноярка и еще трое человек
28 июля 2023, 02:41

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