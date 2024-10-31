Антисанитария

Красноярцы на новогодних каникулах чаще всего жаловались на маркетплейсы и рестораны

В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, что чаще всего красноярцы на новогодних каникулах жаловались на работу маркетплейсов и ресторанов.