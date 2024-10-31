Антисанитария

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Прокуренные номера, чёрная плесень и секс с азиаткой. Где дешево снять гостиницу в Красноярске и с чем там придется столкнуться
31 октября, 07:46
Красноярцы на новогодних каникулах чаще всего жаловались на маркетплейсы и рестораны
В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, что чаще всего красноярцы на новогодних каникулах жаловались на работу маркетплейсов и ресторанов.
9 января, 12:50
2023
В Красноярском крае из ещё одного самого грязного дома забрали двоих детей
В Сухобузимском районе полицейские забрали двух детей из захламленного дома.
29 июля 2023, 02:40

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