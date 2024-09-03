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Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в августе
Публикуем список самых популярных и редких имен, которыми называли детей жители Красноярского края в августе этого года.
3 сентября, 03:25
Похолодание и дожди. Вот прогноз на последнюю неделю августа в Красноярске
Публикуем прогноз погоды с 26 по 30 августа. Синоптики обещают, что в последнюю рабочую неделю августа в город придут похолодание и дожди.
25 августа, 06:00
Жара не вернется. Вот прогноз на рабочую неделю в Красноярске
18 августа, 02:53
Жителей Красноярского края предупреждают о сильном ветре, граде и дожде
5 августа, 06:53
Еще немного жары. Вот прогноз погоды на первые выходные августа в Красноярске
2 августа, 01:59
Будет ли тепло в Красноярске в августе? Когда придут дожди? Отвечает синоптик
1 августа, 12:39
Где красноярцам успеть отдохнуть до конца лета? Изучаем направления и цены
1 августа, 10:54
Смотрим, какая погода будет в августе в Красноярске
31 июля, 09:52
Из Красноярска продают билеты со скидкой до Сочи, Минеральных вод и других городов
Цены на билеты на рейсы из Красноярска в пять городов снизили.
30 июля, 08:37
Синоптики дали прогноз погоды на август в Красноярске. Когда уйдет жара?
27 июля, 13:20
В августе из Красноярска уйдет жара? Отвечает синоптик
26 июля, 07:03
2023
Смотрим, какая погода будет в августе в Красноярске
1 августа 2023, 05:38

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