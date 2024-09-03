Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в августе

Posted 3 сентября, 03:25
Published 3 сентября, 03:25
Modified 3 сентября, 03:31
Updated 3 сентября, 03:31
По информации единого портала ЗАГСов, чаще всего жители Красноярского края называли мальчиков именами — Александр, Михаил, Артем, Максим и Тимофей, девочек — София, Ева, Анна, Варвара и Виктория.
Самыми редкими мужскими именами в Красноярском крае в последний месяц лета стали — Хазрат, Шердил, Антоний, Исмон, Хаджи-Ибрагим.
Самыми редкими женскими именами — Солика-Хон, Арзу, Элай, Аделинна, Уултай.
Популярные и некоторые редкие имена этого месяца попали в список за июль 2024 года.