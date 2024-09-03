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Posted 3 сентября, 03:25

Published 3 сентября, 03:25

Modified 3 сентября, 03:31

Updated 3 сентября, 03:31

Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в августе

Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в августе

3 сентября 2024, 03:25
Фото: 1MI
Публикуем список самых популярных и редких имен, которыми называли детей жители Красноярского края в августе этого года.

По информации единого портала ЗАГСов, чаще всего жители Красноярского края называли мальчиков именами — Александр, Михаил, Артем, Максим и Тимофей, девочек — София, Ева, Анна, Варвара и Виктория.

Самыми редкими мужскими именами в Красноярском крае в последний месяц лета стали — Хазрат, Шердил, Антоний, Исмон, Хаджи-Ибрагим.

Самыми редкими женскими именами — Солика-Хон, Арзу, Элай, Аделинна, Уултай.

Популярные и некоторые редкие имена этого месяца попали в список за июль 2024 года.

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