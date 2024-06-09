prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Bellini Group

Выбрать дату
Июнь
Соучредитель Bellini рассказал, когда в Красноярске откроется гастрорынок у «Кванта»
9 июня, 06:46
Апрель
В Красноярске «Перцы» на Мира открылись спустя полгода. Заведение переименовали
В Красноярске на проспекте Мира спустя полгода ремонта открылись «Перцы» от Bellini Group. Теперь заведение называется «La Перцы».
8 апреля, 12:14
Forbes рассказал, в чем рестораны Красноярска круче ресторанов Питера и Москвы
8 апреля, 09:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика