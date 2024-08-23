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Дорожники

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Август
Экс-мэр Еремин раскритиковал дорожного подрядчика за футболку Dolce&Gabbana
23 августа, 01:39
Май
Красноярские дорожники объяснили, зачем моют дорогу в дождь
В управлении дорог Красноярска объяснили, зачем поливомоечные машины моют дороги в дождь.
29 мая, 01:58
Апрель
Прокуратура нашла ямы на 260 дорогах Красноярска и потребовала это исправить
1 апреля, 05:22
Ноябрь 2023
Красноярцы жалуются на снежные завалы. Собрали фото и видео
26 ноября 2023, 07:35

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