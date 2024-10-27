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Электронная сигарета

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Октябрь
Сибиряк чуть не умер после вейпа. Электронные сигареты поражают легкие как при ковиде
27 октября, 01:30
7 раз пнула по голове: в Назарове осудили мать, избившую подругу дочери из-за вейпа
10 октября, 03:48
Июль
Била ногами по голове: в Назарове осудят женщину, избившую подругу дочери из-за вейпа
В Назарове Красноярского края под суд отдадут женщину, которую обвинили в избиении подруги дочери из-за украденной электронной сигареты.
5 июля, 06:24

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