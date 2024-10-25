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Фонтан «Реки Сибири»

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2024
На Театральной площади сносят фонтан «Реки Сибири». Фото
25 октября, 09:30
Появились эскизы того, как может выглядеть фонтан «Реки Сибири» после реконструкции
Проектная мастерская А2 опубликовала эскизы фонтана «Реки Сибири». Его ждет реконструкция.
4 июня, 04:11
2023
В мэрии показали, куда переместили фонтан «Реки Сибири»
28 июня 2023, 10:01
Фонтан «Реки Сибири» вернут на место
Фонтан «Реки Сибири», который демонтировали из-за строительства подземной парковки на Театральной площади, вернут на место.
23 июня 2023, 09:20

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