prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Форум

Выбрать дату
Октябрь
Мэра Красноярска Логинова вызвали на дебаты, но он отказался
4 октября, 12:53
Сентябрь
Краевые власти обьявили об отмене КЭФ в 2024 году. Перенесли на непонятно когда
Судьба Красноярского экономического форума все же решилась. Его решили не проводить в 2024 году.
13 сентября, 05:43
Август
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прилетел в Красноярск. Узнали зачем
13 августа, 04:42
Вице-губернатор Красноярского края вступился за утопающий в грязи форум «Бирюса»
7 августа, 11:38
Виновата погода: в ТИМ «Бирюса» ответили на жалобы участников на условия проживания
7 августа, 09:31
Стройка, грязь и перелом ноги: участники ТИМ «Бирюса» жалуются на организацию форума
7 августа, 08:14
Сроки проведения КЭФа в Красноярском крае снова сдвинулись на неопределенный срок
В правительстве Красноярского края не знают, когда именно пройдет Красноярский экономический форум. Его переносили несколько раз.
6 августа, 11:06
Розовая лодка, Пономаренко и крики «Россия»: Мизулина приехала на форум в Красноярск
5 августа, 09:43
Июль
Екатерина Мизулина снова прилетит в Красноярск. Зачем?
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина снова прилетит в Красноярск.
31 июля, 01:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика