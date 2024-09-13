Краевые власти обьявили об отмене КЭФ в 2024 году. Перенесли на непонятно когда

Posted 13 сентября, 05:43
Published 13 сентября, 05:43
Modified 13 сентября, 07:32
Updated 13 сентября, 07:32
Официальная информация об отмене КЭФа опубликована в пояснительной записке к проекту изменений в бюджет Красноярского края.
В документе указано, что «Красноярский экономический форум с 2024 года перенесен». При этом там не указано, когда именно пройдет следующий КЭФ.
Также в пояснительной записке говорится, что выделенные на организацию форума «бюджетные ассигнования сократили на 110 000 рублей».
«Проспект Мира» обратился в пресс-службу правительства края и запросил информацию о причинах отмены КЭФа в этом году.
В этом году КЭФ, который проводится с 2004 года, должен был состояться в апреле, однако его перенесли. В мае в краевом правительстве заявили «Проспекту Мира» о том, что юбилейный форум пройдет в первой половине июля.
В июле в интервью ТАСС губернатор Красноярского Михаил Котюков рассказал, что Красноярский экономический форум планируют провести в августе.
В середине июля 2024 года издание «Континент Сибирь» написало, что КЭФ планируют провести в первой половине августа. По информации журналистов, форум должен был пройти с 5 по 7 августа. Издание утверждало, что организаторы обсуждали возможное участие Владимира Путина.