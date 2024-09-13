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Posted 13 сентября, 05:43

Published 13 сентября, 05:43

Modified 13 сентября, 07:32

Updated 13 сентября, 07:32

Власти Красноярского края перенесли КЭФ с 2024 года на неопределённый срок

Краевые власти обьявили об отмене КЭФ в 2024 году. Перенесли на непонятно когда

13 сентября 2024, 05:43
Фото: kef2024.ru

Власти Красноярского края перенесли КЭФ с 2024 года на неопределённый срок

Судьба Красноярского экономического форума все же решилась. Его решили не проводить в 2024 году.

Официальная информация об отмене КЭФа опубликована в пояснительной записке к проекту изменений в бюджет Красноярского края.

В документе указано, что «Красноярский экономический форум с 2024 года перенесен». При этом там не указано, когда именно пройдет следующий КЭФ.

Также в пояснительной записке говорится, что выделенные на организацию форума «бюджетные ассигнования сократили на 110 000 рублей».

«Проспект Мира» обратился в пресс-службу правительства края и запросил информацию о причинах отмены КЭФа в этом году.

В этом году КЭФ, который проводится с 2004 года, должен был состояться в апреле, однако его перенесли. В мае в краевом правительстве заявили «Проспекту Мира» о том, что юбилейный форум пройдет в первой половине июля.

В июле в интервью ТАСС губернатор Красноярского Михаил Котюков рассказал, что Красноярский экономический форум планируют провести в августе.

В середине июля 2024 года издание «Континент Сибирь» написало, что КЭФ планируют провести в первой половине августа. По информации журналистов, форум должен был пройти с 5 по 7 августа. Издание утверждало, что организаторы обсуждали возможное участие Владимира Путина.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Политика#Красноярск#Красноярский край#Власть#Правительство края#Форум
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