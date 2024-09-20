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Posted 20 сентября, 12:49

Published 20 сентября, 12:49

Modified 20 сентября, 12:51

Updated 20 сентября, 12:51

В Красноярске на школьной экспозиции выставили форму «пленного украинского солдата»

В Красноярске на школьной экспозиции выставили форму «пленного украинского солдата»

20 сентября 2024, 12:49
Фото: vk.com/obrazovanie_krsk
В красноярской школе №65 появилась экспозиция, посвященная СВО. Один из экспонатов — это форма «пленного украинского солдата».

Об открытии экспозиции в школе сообщили в группе управления образования Красноярска во «ВКонтакте». Вся выставка представляет собой стеллаж с несколькими полками, на которых и расположились выставочные предметы.

Фото: vk.com/obrazovanie_krsk

На одной из полок находится форма солдата ВСУ — подпись гласит «китель пленного украинского солдата».

«Выставка знакомит школьников с выпускниками учебного заведения и родителями учеников, которые проявили отвагу, мужество и героизм при защите нашей Родины», — сообщает управление образования в посте.
Фото: vk.com/obrazovanie_krsk

Кроме этого, на стендах расположили фотографии военных и флаг танковых войск. Сообщается, что вещи передал выпускник этой школы и военнослужащий Данил Лалетин.

  • В 2023 году детей в Красноярске детей привлекли к пошиву одежды для военных —пятеро детей из трудотряда шили футболки, толстовки и балаклавы по «заявкам от снайперов и разведчиков». За прошлое лето они сделали более двух тонн одежды.
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