В Красноярске на школьной экспозиции выставили форму «пленного украинского солдата»

Posted 20 сентября, 12:49
Published 20 сентября, 12:49
Modified 20 сентября, 12:51
Updated 20 сентября, 12:51
Об открытии экспозиции в школе сообщили в группе управления образования Красноярска во «ВКонтакте». Вся выставка представляет собой стеллаж с несколькими полками, на которых и расположились выставочные предметы.
На одной из полок находится форма солдата ВСУ — подпись гласит «китель пленного украинского солдата».
«Выставка знакомит школьников с выпускниками учебного заведения и родителями учеников, которые проявили отвагу, мужество и героизм при защите нашей Родины», — сообщает управление образования в посте.
Кроме этого, на стендах расположили фотографии военных и флаг танковых войск. Сообщается, что вещи передал выпускник этой школы и военнослужащий Данил Лалетин.