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Posted 4 октября, 12:53

Published 4 октября, 12:53

Modified 4 октября, 12:57

Updated 4 октября, 12:57

Мэра Красноярска Логинова вызвали на дебаты, но он отказался

Мэра Красноярска Логинова вызвали на дебаты. Но он отказался

4 октября 2024, 12:53
Фото: Владислав Логинов, t.me

Мэра Красноярска Логинова вызвали на дебаты, но он отказался

Мэра Красноярска Владислава Логинова на дебаты вызвал политический консультант Алексей Аксютенко. Но Логинов якобы отказался.

Все произошло на медиафоруме «Енисей», который проходил в Красноярске 3–4 октября. На нем Владислав Логинов выступал на одной из площадок — на ней он рассказывал про общение с жителями и про то, как работает с их обращениями.

Сам Логинов о выступлении рассказал в своем телеграм-канале. Он написал, что через соцсети ведет диалог.

«Логинов-чат — место, где вы в любое время делитесь проблемой, общаетесь между собой. Благодарен вам за это. Вы предлагаете, ругаете, обвиняете, и если от этого становится легче, то хорошо. Да, от заявки до результата бывает много исполнителей и процедур. Но для меня важно, чтобы проблемы решались», — пишет мэр.

Подробности о выступлении Логинова рассказал политический консультант Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале. По его словам, на форуме глава города рассказал о встрече с «хейтерами».

«Глава муниципалитета рассказывает, как он работает с населением, открыт к диалогу, приводит пример, как собрал людей, которые находились в категории „резкой критики“. Эти люди вместо того чтобы задавать вопросы объекту критики, долго спорили между собой и в итоге поняли, что критиковали мэра зря. И 18 из 20 поменяли свою позицию, то есть стали поддерживать мэра Красноярска», — пишет Аксютенко.

После выступления, рассказывает политконсультант, дали возможность задать вопросы людям из зала. Аксютенко говорит, что вышел, и предложил мэру «открытый формат дискуссии».

«Мэр начинает спутанно рассуждать о том, что предлагающий диалог человек не находится с ним „на одном уровне“, дискуссия с такими людьми для мэра невозможна, так как мэр пришел на форум поговорить с профессионалами, а тот, кто задает вопрос, профессионалом не является», — пишет Аксютенко.

Однако Аксютенко не перестал требовать от мэра выйти на диалог и вызвал Логинова на дебаты.

«Я вызываю мэра Логинова на дебаты. В любом формате: в эфире ТВ, социальных сетях, госпабликах, радио, подкастах».

Политконсультант поставил только одно условие: дебаты должны быть в прямом эфире, без цензуры и возможности монтажа.

«Раз Логинов в рамках форума так смело заявляет о своей открытости, пусть докажет. А я посмотрю ему в глаза. Уверен, что ему слабо», — подытожил Аксютенко.
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