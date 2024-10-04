Мэра Красноярска Логинова вызвали на дебаты, но он отказался

Posted 4 октября, 12:53
Published 4 октября, 12:53
Modified 4 октября, 12:57
Updated 4 октября, 12:57
Все произошло на медиафоруме «Енисей», который проходил в Красноярске 3–4 октября. На нем Владислав Логинов выступал на одной из площадок — на ней он рассказывал про общение с жителями и про то, как работает с их обращениями.
Сам Логинов о выступлении рассказал в своем телеграм-канале. Он написал, что через соцсети ведет диалог.
«Логинов-чат — место, где вы в любое время делитесь проблемой, общаетесь между собой. Благодарен вам за это. Вы предлагаете, ругаете, обвиняете, и если от этого становится легче, то хорошо. Да, от заявки до результата бывает много исполнителей и процедур. Но для меня важно, чтобы проблемы решались», — пишет мэр.
Подробности о выступлении Логинова рассказал политический консультант Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале. По его словам, на форуме глава города рассказал о встрече с «хейтерами».
«Глава муниципалитета рассказывает, как он работает с населением, открыт к диалогу, приводит пример, как собрал людей, которые находились в категории „резкой критики“. Эти люди вместо того чтобы задавать вопросы объекту критики, долго спорили между собой и в итоге поняли, что критиковали мэра зря. И 18 из 20 поменяли свою позицию, то есть стали поддерживать мэра Красноярска», — пишет Аксютенко.
После выступления, рассказывает политконсультант, дали возможность задать вопросы людям из зала. Аксютенко говорит, что вышел, и предложил мэру «открытый формат дискуссии».
«Мэр начинает спутанно рассуждать о том, что предлагающий диалог человек не находится с ним „на одном уровне“, дискуссия с такими людьми для мэра невозможна, так как мэр пришел на форум поговорить с профессионалами, а тот, кто задает вопрос, профессионалом не является», — пишет Аксютенко.
Однако Аксютенко не перестал требовать от мэра выйти на диалог и вызвал Логинова на дебаты.
«Я вызываю мэра Логинова на дебаты. В любом формате: в эфире ТВ, социальных сетях, госпабликах, радио, подкастах».
Политконсультант поставил только одно условие: дебаты должны быть в прямом эфире, без цензуры и возможности монтажа.
«Раз Логинов в рамках форума так смело заявляет о своей открытости, пусть докажет. А я посмотрю ему в глаза. Уверен, что ему слабо», — подытожил Аксютенко.
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