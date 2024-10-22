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Госпитализация

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Октябрь
В ДТП с тремя авто в Красноярском крае пострадали взрослые и новорождённый
22 октября, 06:03
Сентябрь
Пьяный красноярец на самокате с женой влетел в машину и попал под уголовное дело
В Красноярске возбудили уголовное дело против мужчины, который влетел на арендованном электросамокате в машину и травмировал свою жену.
30 сентября, 08:30
В Красноярске водитель на скорости снес светофор. Машину разорвало пополам
В Красноярке на улице Пограничников произошла жуткая авария — машину разорвало пополам, водителя госпитализировали.
21 сентября, 03:38
Август
В Красноярске 3-летний мальчик выпал из окна. Мать отлучилась в уборную
17 августа, 10:29
В прокуратуре рассказали подробности драки подростков с винтовкой и показали видео
14 августа, 12:31
Целая семья в Ужуре отравилась угарным газом. Один погиб, троих госпитализировали
6 августа, 09:37
Под Красноярском автобус с туристами опрокинулся в кювет. 10 человек пострадали
3 августа, 11:48
Июль
Красноярские хирурги рассказали, что достают из детей
В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона рассказали, что проглотили с начала года дети. Малыши съели и вдохнули 348 опасных предметов.
6 июля, 03:20

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