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Какие специальности популярны в вузах Красноярска? Куда проще и сложнее поступить?
22 октября, 11:12
Июнь
Забирают деньги и унижают: студенты красноярского института жалуются на дедовщину
20 июня, 12:48
Институт гастрономии СФУ откроет колледжи в 10 городах. Обещают современную программу
Директор Института гастрономии Сибирского федерального университета рассказал, что в ближайшие годы планируется открыть колледжи в 10 городах.
9 июня, 11:36
Апрель
В Академгородке продают недостроенный корпус Института биофизики за 19 миллионов
В Красноярске в Академгородке продают недостроенный корпус Института биофизики — раньше он принадлежал СО РАН.
25 апреля, 01:57
В СФУ больше нет школы гастрономии Поля Бокюза. Что произошло?
В Красноярске школа гастрономии при СФУ больше не носит имя именитого французского шеф-повара Поля Бокюза. Рассказываем, как так вышло.
19 апреля, 05:37
Март
Красноярский педвуз перешел на дистант после теракта в «Крокусе». А что остальные?
23 марта, 06:14

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